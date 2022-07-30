|
|
В Тамбовской области открывается охота с подружейными собаками
С 5 августа на территории общедоступных охотничьих угодий Тамбовской области открывается охота на перепела с подружейными собаками.
Охота с одной собакой может осуществляться с участием не более трёх охотников.
Для получения разрешения на осуществление промысла в угодьях общего пользования, охотнику при себе кроме охотничьего билета и оплаченной госпошлины, необходимо иметь документы на подружейную собаку.
Специалисты областного охотуправления напоминают, что рейды по проверке соблюдения правил охоты на территории Тамбовщины проводятся постоянно.
При выявлении нарушений охотник может быть привлечен к административной и уголовной ответственности.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
С 5 августа на территории общедоступных охотничьих угодий Тамбовской области открывается охота на перепела с подружейными собаками.
Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов выступил на пленарном заседании Всероссийского дня поля-2022 в Калининградской области, которое прошло под руководством Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.
Трагедию, которая произошла в Асеевском парке, когда дерево задавило пару, по мнению, депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, можно было предотвратить, если бы за ним был комплексный уход.
В Тамбове группа дачников и жители района Дворики записали видеообращение, в котором просят прекратить уголовное преследование предпринимателя, который на собственные средства возвел плотину в Пригородном лесу. По словам дачников, эта плотина стала настоящим спасением и для реки, и для их
Вчера в городе Тамбове в парке культуры и отдыха прошел фестиваль НКО «Добрый Тамбов». В мероприятии приняли участие представители 40 организаций.
В Мучкапском районе проходит 24 – ежегодный турнир по волейболу на «Кубок Мучкапа». Игры турнира идут с 29 по 31 июля, а праздничное открытие состоялось во второй соревновательный день.
Вначале августа в Тамбовской области сохранится жаркая погода, температура будет прогреваться до 30 градусов тепла.
На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели отчет Максима Косенкова о результатах деятельности главы города Тамбова и администрации за 2021 год. Депутатские объединений партии «Родина», «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» поддержали отчет, выступили против
Врио главы администрации области Максим Егоров провёл рабочие встречи с представителями строительной отрасли области. Глава региона поблагодарил их за своевременное исполнение государственных контрактов по строительству и ремонту жилья, медучреждений, детских садов, школ и других объектов
Издание «Ъ-Черноземье» подняло тему, связанную с решением инфраструктурных проблем поселка Первомайского, который почти год назад был присоединен к Тамбову.
Россельхозбанк активно принимает заявки на участие в программе оплачиваемых digital-стажировок в 2022 году. Лето традиционно наиболее насыщенное событиями время на этом проекте — с июня в банк поступило около 300 заявок от желающих получить практические навыки, реализуя проекты в области
27 июля, «Российская газета» на своем сайте в рубрике «Экология» опубликовала мнение директора Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально значимых проектов «Наш фонд» Ольги Лакустовой об экологической обстановке в городах.
На сайт руководителя области Максима Егорова поступила жалоба от одного из жителей города, заявившего, что колокольный звон колокольни Казанского монастыря на улице Советской нарушает тишину и покой граждан, в том числе и детей.
На днях стало известно, что ушел в отставку руководитель фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Тамбовской области Андрей Чернецов, он занимал этот пост с 2013 года.
С июля 2022 года Россельхозбанк представил для своих клиентов возможность оплаты товаров и услуг с помощью мобильного приложения «СБПэй». В приложении пользователи могут привязать счет, открытый в Россельхозбанке, и совершать оплату в торговых точках, принимающих оплату по Системе быстрых платежей,
Все дальше уходят от нас в прошлое годы Афганской войны и других локальных войн и интернациональных конфликтов, все актуальнее становятся вопросы не только сохранения памяти о них ввиду того, что наблюдается снижение интереса к историческому прошлому г. Мичуринска и Мичуринского района, но и
Два уголовных дела возбудили в отношении должностных лиц ООО «Опусторг», которое поставляло в социальные учреждения Тамбовской области по контрактам нелегальную продукцию, а именно молочные продукты и мяса.
Корпорация «ВСМПО-Ависма» интересуется возможной разработкой титано-циркониевых руд в Рассказовском районе Тамбовской области. В настоящее время Федерального агентства по недропользованию РФ готовит восточную часть тамбовского месторождения для включения в перечень лицензирования на условиях
Сегодня с утра было возобновлено движение транспортных средств по ул. Советская в городе Тамбове.
Вчера на стадионе «Спартак» состоялась игра между тамбовским футбольным клубом «Спартак» и обнинским «Квантом». Тамбовская команда впервые после долгого перерыва играла на родном стадионе.
Вчера в реке Ворона в Мучкапском районе утонула 13-летняя школьница