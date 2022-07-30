В Тамбовской области открывается охота с подружейными собаками 0 С 5 августа на территории общедоступных охотничьих угодий Тамбовской области открывается охота на перепела с подружейными собаками.

Борис Листов на Дне поля-2022: «У РСХБ достаточно капитала и ликвидности для кредитования аграриев» 0 Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов выступил на пленарном заседании Всероссийского дня поля-2022 в Калининградской области, которое прошло под руководством Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Асеевский парк стал опасным для посетителей местом 0 Трагедию, которая произошла в Асеевском парке, когда дерево задавило пару, по мнению, депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, можно было предотвратить, если бы за ним был комплексный уход.

В Тамбове дачники просят защитить строителя народной плотины 0 В Тамбове группа дачников и жители района Дворики записали видеообращение, в котором просят прекратить уголовное преследование предпринимателя, который на собственные средства возвел плотину в Пригородном лесу. По словам дачников, эта плотина стала настоящим спасением и для реки, и для их

В Тамбове прошёл фестиваль НКО «Добрый Тамбов» 0 Вчера в городе Тамбове в парке культуры и отдыха прошел фестиваль НКО «Добрый Тамбов». В мероприятии приняли участие представители 40 организаций.

Спортсмены из 13 регионов страны сыграют в пляжный волейбол 0 В Мучкапском районе проходит 24 – ежегодный турнир по волейболу на «Кубок Мучкапа». Игры турнира идут с 29 по 31 июля, а праздничное открытие состоялось во второй соревновательный день.

В Тамбовской области сохранится жаркая погода 0 Вначале августа в Тамбовской области сохранится жаркая погода, температура будет прогреваться до 30 градусов тепла.

Не все депутаты довольны работой администрации города Тамбова 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты рассмотрели отчет Максима Косенкова о результатах деятельности главы города Тамбова и администрации за 2021 год. Депутатские объединений партии «Родина», «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» поддержали отчет, выступили против

В Тамбовской области продолжается работа по сокращению бюрократических процедур в строительстве 0 Врио главы администрации области Максим Егоров провёл рабочие встречи с представителями строительной отрасли области. Глава региона поблагодарил их за своевременное исполнение государственных контрактов по строительству и ремонту жилья, медучреждений, детских садов, школ и других объектов

У Тамбова нет денег на развитие присоединенных территорий 0 Издание «Ъ-Черноземье» подняло тему, связанную с решением инфраструктурных проблем поселка Первомайского, который почти год назад был присоединен к Тамбову.

Конкурс на программе digital-стажировки в Россельхозбанке достигает 5 человек на место 0 Россельхозбанк активно принимает заявки на участие в программе оплачиваемых digital-стажировок в 2022 году. Лето традиционно наиболее насыщенное событиями время на этом проекте — с июня в банк поступило около 300 заявок от желающих получить практические навыки, реализуя проекты в области

Тамбов назван самым чистым городом России 0 27 июля, «Российская газета» на своем сайте в рубрике «Экология» опубликовала мнение директора Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально значимых проектов «Наш фонд» Ольги Лакустовой об экологической обстановке в городах.

Горожане пожаловались на звон колокольни 0 На сайт руководителя области Максима Егорова поступила жалоба от одного из жителей города, заявившего, что колокольный звон колокольни Казанского монастыря на улице Советской нарушает тишину и покой граждан, в том числе и детей.

Руководитель фонда капремонта Андрей Чернецов ушел в отставку 0 На днях стало известно, что ушел в отставку руководитель фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Тамбовской области Андрей Чернецов, он занимал этот пост с 2013 года.

Россельхозбанк подключил мобильное приложение «СБПэй» 0 С июля 2022 года Россельхозбанк представил для своих клиентов возможность оплаты товаров и услуг с помощью мобильного приложения «СБПэй». В приложении пользователи могут привязать счет, открытый в Россельхозбанке, и совершать оплату в торговых точках, принимающих оплату по Системе быстрых платежей,

Ветераны интернациональных войн приняли активное участие в летних военизированных учениях- 2022 0 Все дальше уходят от нас в прошлое годы Афганской войны и других локальных войн и интернациональных конфликтов, все актуальнее становятся вопросы не только сохранения памяти о них ввиду того, что наблюдается снижение интереса к историческому прошлому г. Мичуринска и Мичуринского района, но и

Возбуждены уголовные дела по факту поставки нелегальной продукции в соцучреждения 0 Два уголовных дела возбудили в отношении должностных лиц ООО «Опусторг», которое поставляло в социальные учреждения Тамбовской области по контрактам нелегальную продукцию, а именно молочные продукты и мяса.

В Тамбовской области могут приступить к разработке титано-циркониевых руд 0 Корпорация «ВСМПО-Ависма» интересуется возможной разработкой титано-циркониевых руд в Рассказовском районе Тамбовской области. В настоящее время Федерального агентства по недропользованию РФ готовит восточную часть тамбовского месторождения для включения в перечень лицензирования на условиях

В Тамбове восстановили проезд по ул. Советской 0 Сегодня с утра было возобновлено движение транспортных средств по ул. Советская в городе Тамбове.

Тамбовский «Спартак» разгромил обнинский «Квант» 0 Вчера на стадионе «Спартак» состоялась игра между тамбовским футбольным клубом «Спартак» и обнинским «Квантом». Тамбовская команда впервые после долгого перерыва играла на родном стадионе.