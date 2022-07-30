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В Тамбовской области открывается охота с подружейными собаками

Сегодня, 15:20
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В Тамбовской области открывается охота с подружейными собакамиС 5 августа на территории общедоступных охотничьих угодий Тамбовской области открывается охота на перепела с подружейными собаками.

Охота с одной собакой может осуществляться с участием не более трёх охотников.

Для получения разрешения на осуществление промысла в угодьях общего пользования, охотнику при себе кроме охотничьего билета и оплаченной госпошлины, необходимо иметь документы на подружейную собаку.

Специалисты областного охотуправления напоминают, что рейды по проверке соблюдения правил охоты на территории Тамбовщины проводятся постоянно.
При выявлении нарушений охотник может быть привлечен к административной и уголовной ответственности.
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