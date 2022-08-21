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» » Туроператора из Мичуринска подозревают в продаже несуществующих путёвок

Туроператора из Мичуринска подозревают в продаже несуществующих путёвок

Сегодня, 11:13
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Туроператора из Мичуринска подозревают в продаже несуществующих путёвокВозбуждено уголовное дело по статье мошенничество в отношении туроператора из Мичуринска, которого подозревают в хищении денежных средств клиента.

В июне 2022 года женщина заключила договор с директором одной из турфирм об организации путёвки в Турцию. За предстоящую поездку она заплатила 230 тысяч рублей. Вот только поездка не состоялась, и деньги ей отказались возвращать.

Фото: pixabay.com
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