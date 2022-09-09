Явка избирателей достигает 50% 0 На данный момент явка избирателей на выборах Главы Тамбовской области достигает 50%. Избиратели голосуют как на избирательных участках, так и на дому. В передовиках Петровский и Сосновский район, там вчера явка избирателей превысила 70%.

Жители Тамбовского района десятилетиями ждут газификации 0 Меньше чем в 20 км от Тамбова в Орловском сельсовете Тамбовского района располагается деревня Никоноровка. Как и во многих других селах, здесь есть проблемы с дорогами, водоснабжением, а также с газоснабжением, жителям приходится постоянно возить заправлять баллоны в город. При этом все соседние

В Тамбовской области стартовал второй день голосования 0 Сегодня в Тамбовской области проходит второй день голосования на досрочных выборах Главы Тамбовской области, дополнительных выборах депутата Тамбовской областной Думы седьмого созыва по Котовскому одномандатному избирательному округу № 17 и выборах в органы местного самоуправления. По итогам

Учитель из Мичуринска вышла в полуфинал телешоу «Классная тема!» 0 Учитель из Мичуринска Ольга Ушакова в рамках первого отборочного этапа в телешоу «Классная тема!» вышла в полуфинал состязаний. Образовательное шоу будут показывать на канале «Россия 1». В проекте из 35 педагогов, прошедших в полуфинал, выберут самого классного учителя страны.

В Тамбове возобновилась реконструкция филармонии 0 Вчера в Тамбове стартовала очередная попытка завершить реконструкцию здания филармонии. Первая попытка начать глобальный ремонт главного концертного зала Тамбовской области началась 10 лет назад, потом процесс неоднократно замораживался.

В тестовом режиме вводят дополнительные авиарейсы по маршруту «Тамбов — Москва – Тамбов» 0 15-го, 22-го и 29-го сентября в тестовом режиме введены дополнительные авиарейсы по маршруту «Тамбов — Москва – Тамбов». Решение об организации дополнительных вылетом из Тамбова в Москву было принято по итогам мониторинга востребованности воздушного сообщения между областным центром и столицей.

Утверждено обвинительное заключение в отношении тамбовчанина, который поджег свою сожительницу 0 Прокуратурой Ленинского района г. Тамбова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего тамбовчанина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «д,е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью,

Избирательные участки Тамбовской области приступили к работе 0 9 сентября 2022 года началось голосование на досрочных выборах Главы Тамбовской области, дополнительных выборах депутата Тамбовской областной Думы седьмого созыва по Котовскому одномандатному избирательному округу № 17 и выборах в органы местного самоуправления.

«Тамбовэнерго» может спровоцировать коллапс в электроснабжении региона 0 Дочерняя компания «Россети» - «Тамбовэнерго» перестала платить АО «Тамбовской сетевой компании» за электроэнергию по договору, который действовал между обществами с 2008 года.

Все районы области приступили к севу озимых культур 0 В Тамбовской области сложились благоприятные условия для сева озимых культур под урожай 2023 года.

После вмешательства прокуратуры приняты меры к недопущению загрязнения окружающей среды 0 В конце августа текущего года Кирсановской межрайонной прокуратурой в рамках проверки соблюдения законодательства в сфере лесопользования установлен факт загрязнения земли и лесов сточными водами, вследствие их излива из городского канализационного коллектора, расположенного в одном из выделов

Россельхозбанк направил 5,4 млрд рублей на поддержку АПК Тамбовской области с начала 2022 года 0 За 8 месяцев 2022 года Тамбовский филиал Россельхозбанка предоставил предприятиям агропромышленного комплекса региона 5,4 млрд руб. Из них 4,1 млрд рублей, то есть 75,9%, заемщики получили по льготной ставке.

Ушел из жизни председатель Тамбовского областного суда в отставке Назаров Валентин Васильевич 0 5 сентября 2022 года ушел из жизни председатель Тамбовского областного суда в отставке Назаров Валентин Васильевич.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мелком взяточничестве 0 Прокурором города Мичуринска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки бывшим сотрудником полиции.

Прошло торжественное собрание посвященное Дню финансиста 0 В учебном театре ТГУ имени Г.Р. Державина прошло торжественное собрание посвященное Дню финансиста. Главной целью бюджетной и финансовой политики является улучшение качества жизни населения.

До Тамбовской области докатился смог от лесных пожаров 0 Сегодня жители Тамбова и области местами наблюдали густой смог и едкий запах гари.

Медицинские работники привлечены к ответственности за коррупционные правонарушения 0 В декабре 2021 года к медицинским регистраторам и врачу-терапевту одного из лечебных учреждений города Мичуринска обратился местный житель с просьбой оформить фиктивный листок нетрудоспособности сроком 45 дней за денежное вознаграждение в размере 13 500 руб.

Пороховой завод вдвое увеличивает зарплату работникам 0 С 1 сентября руководство ФКП «Тамбовский пороховой завод» приняло решение о повышении заработной платы работникам предприятия. Это связано с увеличением объемов производства и расширением производственных мощностей.

После вмешательства прокуратуры устранены нарушения при реализации нацпроекта «Здравоохранение» 0 Прокуратурой города в рамках осуществления надзора за соблюдением бюджетного законодательства в сфере проведения закупок для государственных нужд при реализации национального проекта «Здравоохранение» выявлены нарушения.

Вековой лес в поселке Тригуляй может быть вырублен 0 Жители поселка Тригуляй в Тамбовском районе бьют тревогу - местные власти решили отдать под размещение садоводческого товарищества участки вековых лесов, которые располагаются вокруг поселка. В частности, речь идет об СНТ «Февраль». При этом в документах нет никах ограничений по застройке, хотя