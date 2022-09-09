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Жители Тамбовского района десятилетиями ждут газификации
Сегодня, 10:05
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Меньше чем в 20 км от Тамбова в Орловском сельсовете Тамбовского района располагается деревня Никоноровка. Как и во многих других селах, здесь есть проблемы с дорогами, водоснабжением, а также с газоснабжением, жителям приходится постоянно возить заправлять баллоны в город. При этом все соседние поселки оборудованы газоснабжением.
Деньги со всех, даже с дачников, собирали дважды(!), якобы на проект, но никто ничего так и не сделал. Проблема не решается десятилетиями. Как были потрачены собранные с жителей средства, тоже неизвестно.
По информации из администрации области газ должен прийти в деревню не раньше чем в 2027 году.
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