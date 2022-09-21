Специалисты АО «ТОСК» начали отключать должников за электричество дистанционно Комментариев: 0



- Раньше нам приходилось заходить в дом и в прямом смысле отсоединять провода. Довольно часто сталкивались с тем, что жильцов либо не было дома, либо они не открывали дверь. Теперь мы отключаем свет, буквально сидя в офисе. Новая интеллектуальная система учета в Тамбовской области позволяет дистанционно управлять прибором учета, в том числе отключить или подключить электричество в квартире потребителя. Для нас это удобно, быстро и не требует выезда специалиста, - рассказал специалист АО «ТОСК» Сергей Айдаров.



Претендентом на отключение потребитель становится, когда задолженность за электроэнергию превышает два и более норматива потребления. В этом случае наши специалисты сначала оповещают собственника жилья о долге, а потом вручают уведомление об отключении света. Если после этого в течение 30 дней потребитель не погасит задолженность, то останется без электричества.

- В ближайшее время мы планируем уведомлять должников смс-оповещением. Информация точно будет доставлена потребителю и нам сэкономит время, - комментирует специалист сектора учета АО «ТОСК» Ольга Игнатьева.



АО «ТОСК» начал устанавливать умные счетчики в многоквартирных домах в 2020 году. В настоящее время современными приборами учета оснащены уже более 4,5 тысяч квартир в Тамбове и области. Оборудование ставят бесплатно взамен неисправного устройства или отслужившего свой срок. Оснащаются умными счетчиками и все новостройки.



В приборе учета установлен интеллектуальный модуль, который считывает информацию о потреблении электроэнергии и автоматически передает показания ресурсопоставщику. Счетчик также оснащен системой защиты. Любая попытка несанкционированного подключения, вскрытия пломбы или корпуса оборудования фиксируется в памяти устройства.



- Абсолютно любое внешнее воздействие на счетчик мы можем отследить. То есть, если кто-то вскроет счетчик, присоединит магнит или применит какие-то еще запрещенные методы в надежде платить меньше или вообще не платить, то лучше этого не делать. По закону мы аннулируем показания, так как они могут не соответствовать действительности. А потребитель будет обязан заплатить за электричество сумму равную трем ежемесячным нормативам, увеличенным в 10 раз, - комментирует начальник службы контроля режимов электропотребления АО «ТОСК» Павел Подмосковнов.



В последнее время число должников в регионе резко сократилось. Однако все еще остаются злостные неплательщики, борьба с которыми идет постоянно и разными способами. Установка умных счетчиков – один из них. И в ближайшее время АО «ТОСК» планирует установить интеллектуальные приборы учета во все многоквартирные дома, находящиеся в зоне ответственности компании. Теперь для того, чтобы отключить у неплательщика электричество не нужно «обрезать провода». Благодаря «умным» счетчикам и современным технологиям, это можно сделать дистанционно.- Раньше нам приходилось заходить в дом и в прямом смысле отсоединять провода. Довольно часто сталкивались с тем, что жильцов либо не было дома, либо они не открывали дверь. Теперь мы отключаем свет, буквально сидя в офисе. Новая интеллектуальная система учета в Тамбовской области позволяет дистанционно управлять прибором учета, в том числе отключить или подключить электричество в квартире потребителя. Для нас это удобно, быстро и не требует выезда специалиста, - рассказал специалист АО «ТОСК» Сергей Айдаров.Претендентом на отключение потребитель становится, когда задолженность за электроэнергию превышает два и более норматива потребления. В этом случае наши специалисты сначала оповещают собственника жилья о долге, а потом вручают уведомление об отключении света. Если после этого в течение 30 дней потребитель не погасит задолженность, то останется без электричества.- В ближайшее время мы планируем уведомлять должников смс-оповещением. Информация точно будет доставлена потребителю и нам сэкономит время, - комментирует специалист сектора учета АО «ТОСК» Ольга Игнатьева.АО «ТОСК» начал устанавливать умные счетчики в многоквартирных домах в 2020 году. В настоящее время современными приборами учета оснащены уже более 4,5 тысяч квартир в Тамбове и области. Оборудование ставят бесплатно взамен неисправного устройства или отслужившего свой срок. Оснащаются умными счетчиками и все новостройки.В приборе учета установлен интеллектуальный модуль, который считывает информацию о потреблении электроэнергии и автоматически передает показания ресурсопоставщику. Счетчик также оснащен системой защиты. Любая попытка несанкционированного подключения, вскрытия пломбы или корпуса оборудования фиксируется в памяти устройства.- Абсолютно любое внешнее воздействие на счетчик мы можем отследить. То есть, если кто-то вскроет счетчик, присоединит магнит или применит какие-то еще запрещенные методы в надежде платить меньше или вообще не платить, то лучше этого не делать. По закону мы аннулируем показания, так как они могут не соответствовать действительности. А потребитель будет обязан заплатить за электричество сумму равную трем ежемесячным нормативам, увеличенным в 10 раз, - комментирует начальник службы контроля режимов электропотребления АО «ТОСК» Павел Подмосковнов.В последнее время число должников в регионе резко сократилось. Однако все еще остаются злостные неплательщики, борьба с которыми идет постоянно и разными способами. Установка умных счетчиков – один из них. И в ближайшее время АО «ТОСК» планирует установить интеллектуальные приборы учета во все многоквартирные дома, находящиеся в зоне ответственности компании.



