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» » Областная поликлиника получила новое оборудование

Областная поликлиника получила новое оборудование

Сегодня, 09:29
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Областная поликлиника получила новое оборудованиеОбластная консультативно-диагностическая поликлиника получила новую трансректальную биопсию под контролем УЗИ. Это оборудование позволит проводить диагностику предстательной железы.

Процедуры будут проводить с помощью специального ректального датчика, насадки и биопсийного пистолета. Новая методика значительно увеличивает точность диагностики. Врач сможет осуществлять забор материала, одновременно проверяя организм пациента на наличие новообразования.
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