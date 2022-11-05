Россельхозбанк в Тамбове выступил на Аграрном экономическом форуме «Россия: продовольственная безопасность» 0 В Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина состоялся Аграрный экономический форум «Россия: продовольственная безопасность». Форум прошел в рамках IV Московского академического экономического форума (МАЭФ-2022). В мероприятии приняла участие директор Тамбовского филиала

В Мичуринске продадут здание бывшего Клуба железнодорожников 0 В мичуринском микрорайоне Кочетовка продают здание бывшего Клуба железнодорожников. Решение о приватизации муниципального имущества приняли в администрации наукограда.

Областная поликлиника получила новое оборудование 0 Областная консультативно-диагностическая поликлиника получила новую трансректальную биопсию под контролем УЗИ. Это оборудование позволит проводить диагностику предстательной железы.

Областная картинная галерея приурочила новую выставку к 100-летию СССР 0 4 ноября Тамбовская областная картинная галерея представила тематическую выставку «Союз нерушимых народов свободных» (0+). Её приурочили к 100-летию СССР, с целью рассказать о местах и достижениях его эпохи.

В Тамбове мусорную площадку засыпали щебнем 0 Инцидент произошел сегодня во дворе на Красноармейской, 13 в Тамбове. Неизвестные завалили щебнем контейнерную площадку десятиподъездного дома. При этом сами контейнеры оказались повалены. Из-за этого жители близлежащих домов, в том числе дома №13 по Красноармейской, не могли нормально выбросить

Центр «Белый Слон» налаживает контакты с федеральными политиками и структурами 0 Недавно в Москве в Колонном зале Дома Союзов, состоялся торжественный вечер-концерт, посвященный 65-летию Общества российско-китайской дружбы. В мероприятии приняла участие делегация из Тамбова во главе заместителем председателя регионального отделения ОРКД, председателем исполнительного совета

В Тамбове общественники хотят спасти троллейбусы 0 В настоящее время электротранспорт в городе Тамбове находится на грани исчезновения, на маршрут выходит несколько троллейбусов. При этом еще два года назад победившая на выборах в Тамбовскую городскую Думу партия «Родина» обещала спасти тамбовский троллейбус.

В «Токаревской птицефабрике» отрицают свою причастность к неприятному запаху 0 Как сообщает издание «ПРАВО68» представители ОАО «Токаревская птицефабрика» в ответ на жалобы жителей Токаревского района, которые обратились к Главе области Максиму Егорову с жалобой на «постоянную вонь от птицефабрики» заявили, что они не причастны к неприятному запаху.

Производство молочных продуктов в Тамбовской области выросло на 43% 0 За девять месяцев производство молочной продукции в Тамбовской области выросло на 43%. В региональном управлении сельского хозяйства отметили, что сыров стали делать на 4,4% больше, сливочного масла - в 1,5 раза, кисломолочных продуктов - более чем в 2 раза.

Дорожное движение на тамбовской набережной прекратят на полгода 0 С 14 ноября этого года в Тамбове ограничат дорожное движение на улице Набережной. Ехать будет запрещено на участках от дома 26/1 до 28, и от 34 до 1.

Сотни жителей П-Пригородного собрались на народный сход, опасаясь присоединения к Тамбову 0 Сотни жителей села Покрово-Пригородное Тамбовского района приняли участие в народном сходе по вопросу присоединения села к городу Тамбову. По просьбе жителей сход помог организовать депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров, уже на финальной стадии подготовки подключилась местная

Полиция Тамбова раскрыла серию краж из подвалов 0 6 октября этого года в Управление полиции города Тамбова поступило сообщение о краже из подвала многоэтажки на улице Научной. Угрозыск провёл осмотр помещения и опрос потерпевшего - выяснилось, что пропал строительный миксер и пять отрезных кругов.

Знаменского второклассника наградят за спасение сестёр из горящего дома 0 В январе этого года второклассник Виктор Гуськов из Знаменского района спас сестёр из горящего дома в селе Никольское. Когда началось возгорание, он помог выбраться старшей сестре, затем передал пожарным двухлетнюю младшую, после чего выбрался сам.

Реконструкция коллектора на тамбовской набережной начнётся 7 ноября 0 В Тамбове 7 ноября, в понедельник, начнут реконструировать коллектор на набережной. Работы запланированы на 2022-2023 года. Их оценивают в 664,4 миллиона рублей.

В шести районах обнаружили случаи лейкоза крупного рогатого скота 0 В Тамбовском, Мичуринском, Жердевском, Рассказовском, Гавриловском и Первомайском районах в октябре выявили очаги лейкоза крупного рогатого скота. Лабораторные данные о случаях инфицирования поголовья получили специалисты Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

15 ноября пройдут публичные слушания о присоединении трёх сельсоветов к Тамбову 0 15 ноября в 16.00 в молодежном театре в Тамбове пройдут публичные слушания по вопросу присоединения к областному центру трёх сельских советов Тамбовского района: Цнинского, Бокинского и Покрово-Пригородного сельсовета.

Максим Егоров: «В Тамбовской области завершены все мероприятия по частичной мобилизации» 0 1 ноября Глава Тамбовской области Максим Егоров провел заседание оперативного штаба региона. На нем он объявил о завершении в области мероприятий по проведению частичной мобилизации, прекращении вручения повесток.

Жители Токаревского района жалуются на местную птицефабрику 0 Жители Токаревского района написали обращение на сайт главы региона Максима Егорова с просьбой разобраться в ситуации с местной птицефабрикой. По словам заявителей, со стороны предприятия чувствуется специфический запах, который значительно осложняет местным жизнь.

В Уварове установят стелу к столетию окончания Гражданской войны 0 Возле здания кадетского корпуса имени святого Георгия Победоносца в городе Уварово будет установлена памятная стела, посвященная 100-летию со дня окончания гражданской войны в России.

Заболеваемость ОРВИ на 10,3% выше порогового значения 0 По информации Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в нашем регионе за прошедшую неделю за медицинской помощью с признаками ОРВИ обратилось 6241 человек, показатель заболеваемости составил 61,9 на 10 тыс. населения, что на 10,3% выше порогового значения.