Этой весной в Тамбовской области пройдут памятные мероприятия в честь академика Вернадского 0 Весной 2023 года в регионе стартует цикл мероприятий, посвящённых 160-летию со дня рождения академика В. И. Вернадского (6+). Напомним, Владимир Иванович был одним из представителей русского космизма, а также основателем научных школ минералогии и геохимии, основателем биогеохимии, создателем

Перед Рождеством в Тамбове ограничат движение транспорта на нескольких дорожных участках 0 В связи с предстоящим празднованием Рождества Христова в Тамбове временно ограничат движение транспорта.

Аварийные бригады региона приведены в повышенную готовность из-за близких морозов 0 На конец недели в Тамбовской области прогнозируют морозы выше 20°C. Вследствие этого главы муниципалитетов, руководители коммунальных служб и управляющих компаний, а также ресурсопоставщики приступают к непрерывному мониторингу своей работы.

В 2023 году в ТГМПИ имени Рахманинова будут ремонтировать коммунальные системы и перекрытия 0 В 2023 году в областном центре продолжат капремонт ТГМПИ имени Рахманинова (здание построено в 1903 году, с 1974 года – объект культурного наследия). На работы выделят более 86 миллионов рублей из регионального бюджета. Подрядчик – зарегистрированная в Тамбове ООО «Стройпремьер-Сервис».

Мичуринский союз ветеранов Афганистана подвел итоги работы 0 Мичуринское местное отделение общероссийской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» под руководством Волкова Игоря Ивановича подвело итоги работы за 2022 год.

Студентам МичГАУ выплатили многомиллионную задолженность по стипендии 0 В декабре студенты МичГАУ наконец, смогли получить стипендию и социальные выплаты, которые с сентября прошлого года не выплачивались в связи с переходом вуза из-за смены учредителя.

Пушкинская библиотека закончила 2022 год литературным балом «Зимняя сказка» 0 29 декабря тамбовская областная библиотека имени Пушкина провела ежегодный литературный бал «Зимняя сказка». Организатором мероприятия, посвящённому немецкому поэту Гейне, выступило литературное кафе «Пушкинский чердак» (12+).

Прожиточный минимум в Тамбовской области в 2023 году составит 12,7 тысяч рублей 0 Рассчитана величина прожиточного минимума (ВПМ) на 2023 год для Тамбовской области – 12 796 рублей. Её определили с помощью умножения прожиточного минимума в 2022 году (12 210 рублей) на прогнозируемый индекс потребительских цен (104,8%).

Бывшей начальнице управления здравоохранения Тамбовской области продлили домашний арест 0 30 декабря 2022 года Ленинский районный суд города Тамбова продлил домашний арест бывшей начальнице регионального управления здравоохранения Марине Лапочкиной. Ранее сообщалось, что она пробудет под домашним арестом до середины января 2023 года.

Отряд «ЛизаАлерт» сообщил о пропаже 27-летнего тамбовчанина 0 В сети появилось сообщение о пропаже 27-летнего тамбовчанина Сергея Владимировича Дубинина. По информации регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», он пропал 27 декабря 2022 года. Сейчас его местоположение неизвестно.

В Моршанске пенсионерка передала мошеннику 100 тысяч рублей 0 28 декабря в отдел полиции города Моршанска поступило сообщение о факте мошенничестве. 80-летняя пострадавшая женщина рассказала о том, что неизвестный в телефонном разговоре с ней представился полицейским. После мошенник сказал, что соседка женщины стала виновницей ДТП, и из-за этого может попасть

Рабочие монтируют подсветку для тамбовской филармонии 0 Рабочие приступили к последнему этапу реконструкции тамбовской филармонии. Всего на её фасаде смонтируют 430 метров линейной подсветки и 450 светильников и прожекторов. По информации пресс-службы Правительства Тамбовской области, сейчас оборудование устанавливает бригада из 25 человек.

Проект Тамбовской Епархии не вписывается в исторический облик Казанского монастыря 0 Депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову поступил ответ из Правительства Тамбовской области по вопросу планов Тамбовской Епархии РПЦ огородить Казанский монастырь шестиметровой каменной стеной.

«Отслужившие» в праздники Новогодние ёлки отправят на тамбовский ипподром 0 «Тамбовская сетевая компания» снова присоединится к Всероссийской экологической акции «Елки, палки и щепа». По инициативе Общероссийского Движения «ЭКА» в регионах России стартует ежегодная экологическая акция «Елки, палки и щепа» по сбору новогодних елок с целью отправки их на переработку.

К решению проблем загрязнения окружающей среды «Токарёвской птицефабрикой» подключились общественники 0 Тамбовская региональная общественная экологическая организация имени И.В. Мичурина сообщает, что проблемой загрязнения окружающей среды в результате деятельности ОАО «Токарёвская птицефабрика» экологи дальше будут заниматься совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ). 27 декабря этот вопрос

Жителю посёлка Строитель дали 9 лет колонии строгого режима за убийство гражданской супруги 0 40-летний мужчина из посёлка Строитель признан виновным в убийстве сожительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

На региональном конкурсе «Мисс Талант» победила молодая гимнастка 0 Вечером 20 декабря прошёл второй промежуточный этап конкурса красоты «Мисс Тамбовская область» (12+) под названием «Мисс Талант». Восемь девушек демонстрировали свои творческие навыки, такие как поэзия, пение, юмор и художественная гимнастика.

Роспотребнадзор оценил ситуацию с ОРВИ в Тамбовской области как напряжённую 0 Тамбовское областное управление Роспотребнадзора охарактеризовало ситуацию с ОРВИ в регионе как напряжённую. Так, на прошлой неделе признаки заболевания были выявлены у 13 847 человек, на этой – ещё у более чем 11 500 человек.

В сети выложили расписание тамбовского праздничного «ДедМоробуса» 0 «Тамбовгортранс» опубликовал в соцсетях расписание движения праздничного «ДедМоробуса». Этот автобус украшен в новогоднем антураже, а внутри него для пассажиров будут проходить развлекательные программы.

Россельхозбанк провел более 50 Вкусных пятниц в Тамбовской области 0 Проект «Вкусные пятницы», запущенный Россельхозбанком с помощью цифровой платформы Своё Родное, предоставляет возможность приобрести вкусную фермерскую продукцию, не выходя из офиса напрямую у производителя. Проект становится все более популярным: с апреля 2022 года было организовано более