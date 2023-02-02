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50 тамбовчан в 2022 году подали заявки на вступление в регистр доноров костного мозга

Сегодня, 10:10
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50 тамбовчан в 2022 году подали заявки на вступление в регистр доноров костного мозгаСовместный проект Почты России с Национальным регистром доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальным РДКМ) и Русфондом был запущен в июле 2021 года. За полтора года Почта России направила добровольцам по всей стране 16 808 наборов для сбора биообразцов, в Тамбовскую область — 66.

География проекта охватывает всю Россию. В нем участвуют жители самых отдаленных регионов, малых городов и поселков.

«Генетическое разнообразие донорской базы позволит помочь тем пациентам, для которых раньше подобрать донора было невозможно. Поэтому так важно, чтобы донорство костного мозга стало нормой для каждого жителя страны. Этот проект — большая удача для регистра и, несомненно, один из самых ярких примеров социальной ответственности компании. Почта России адаптировала под него логистические процессы и сервисы, берет на себя все затраты по пересылке образцов, сотрудники участвуют в донорских акциях и других мероприятиях регистра», — отметила Анна Андрюшкина, генеральный директор Национального РДКМ, координатор программы «Русфонд.Регистр».

Больше всего добровольцев, направивших заявки на вступление в регистр, живет в Москве (2190 человек), Московской области (1424 человека), Санкт-Петербурге (1393 человека), Краснодарском крае (800 человек) и Ростовской области (526 человек). В Тамбовской области в 2022 году к проекту присоединились 50 человек.
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