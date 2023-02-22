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Администрация Тамбова не поддержала идею восстановления памятника комсомольцам
Сегодня, 09:22
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На заседании Тамбовской городской Думы, которое состоялось 22 февраля депутат от КПРФ Григорий Назаров по инициативе горожан озвучил идею о необходимости восстановить на Комсомольской площади памятник комсомольцам (монумент с комсомольцами и ракетой), который был демонтирован в середине 1990-х годов.
По мнению горожан и инициатора идеи, сейчас пример подвига комсомольцев мог бы стать хорошим мотиватором и ориентиром для молодёжи, особенно если учесть, что большинство героев Великой Отечественной войны из молодежи были комсомольцами. Роль комсомола — это восстановление разрушенной войной страны, освоение целины, строительство БАМа, Всесоюзные ударные комсомольские стройки.
Ожидаемо на предложение депутата от руководителя администрации города Максима Косенкова последовал отказ со ссылкой на то, что все монументальные арт объекты возводятся на средства инициаторов или спонсоров, а утверждает их специальный Совет. Хотя ныне глава администрации города в конце 80-х и начале 90-х годов был видным участником молодежного движения.
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