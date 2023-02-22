Юных тамбовчан приглашают принять участие в международном детском экологическом форуме 0 Фонд Климатической Безопасности приглашает юных тамбовчан принять участие в ежегодном международном детском экологическом форуме «Изменение климата глазами детей 2023».

Администрация Тамбова не поддержала идею восстановления памятника комсомольцам 0 На заседании Тамбовской городской Думы, которое состоялось 22 февраля депутат от КПРФ Григорий Назаров по инициативе горожан озвучил идею о необходимости восстановить на Комсомольской площади памятник комсомольцам (монумент с комсомольцами и ракетой), который был демонтирован в середине 1990-х

Алексей Кондратьев встречает 23 февраля в зоне СВО 0 Командир казачьей бригады Алексей Кондратьев отправился на передовую с самого начала СВО. В настоящее время бывший глава города Тамбова, сенатор находится в зоне спецоперации.

Жильцы дома по ул. Чичканова, 131: «Требуем провести капремонт» 0 Жильцы дома № 131 по ул. Чичканова не первый год ждут капитального ремонта фасада, который им обещают провести из года в год. По словам жильцов дома, недавно на встрече в НО - «Фонд капитального ремонта Тамбовской области» им сообщили, что в ближайшее время капремонта не стоит ожидать и возможен

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 0 15 февраля 1989 г. завершился вывод советских войск в Афганистане. Свыше 15-ти тысяч советских солдат и офицеров погибли в той войне. С 2011 года 15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в память о них и о всех тех, кто воевал в других

В Тамбове открыли закладной камень в память об участниках СВО 0 Сегодня в Тамбове в «Парке Победы» был открыт закладной камень в память об участниках специальной военной операции. Право открыть закладной камень предоставили членам семей участников операции. К присутствующим обратилась вдова Александра Сертакова, награждённого орденом Мужества посмертно.

Должникам за коммунальные услуги будут перекрывать канализацию 0 Для борьбы с неплательщиками ООО «РКС-Тамбов» намерено активизировать внедрение практики в Тамбове по ограничению системы водоотведения. Владельцу квартиры или помещения в многоэтажке, у которого имеется задолженность по услугам водоснабжения и водоотведения, в скором времени начнут ограничивать

В Тамбовском профобъединении прошел областной фестиваль «ПРОФиль» 0 В Тамбовском областном объединении организаций профсоюзов прошел четвертый творческий фестиваль молодых профсоюзных талантов «ПРОФиль», посвященный Дню защитника Отечества. Фестиваль также приурочен к годовщине специальной военной операции Вооруженных Сил России и выражает поддержку российских

«Школа фермера» от Россельхозбанка готовится к третьему потоку проекта в Тамбовской области 0 В Тамбовской области при поддержке Министерства сельского хозяйства региона стартует набор на очередной, уже третий, поток образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера».

В Тамбове при благоустройстве дворов приняли невыполненные работы 0 В продолжение темы реализации проекта «Дворы Тамбовщины» на территории Тамбова депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров подробно изучил документацию контракта.

Пройдет телемарафон в поддержку тамбовских бойцов на передовой 0 В честь Дня защитника Отечества 23 февраля с 15 до 19 часов в студии телекомпании «Новый век» состоится телемарафон для сбора средств военнослужащим и мобилизованным из Тамбовской области. Организаторами благотворительной акции выступили активисты регионального отделения Народного фронта.

Максим Егоров побывал с рабочей поездкой в Кирсанове 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров побывал с рабочей поездкой в Кирсанове. Он посетил ряд объектов, в том числе Кирсановскую детскую школу искусств. Глава региона вручил коллективу школы новое оборудование - цифровое пианино, два синтезатора, телевизор. Инструменты и техника приобретены по

Прокуратура инициировала привлечение к ответственности лица, проигнорировавшего Уполномоченного по правам человека 0 Рассказовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.

Жителей Тамбова познакомили с традиционной тибетской медициной 0 В Тамбовской областной библиотеке имени А.С.Пушкина прошла первая встреча с доктором традиционной тибетской медицины Сергеем Ширшовым (Москва) в рамках проекта «Менла» (12+). Встреча была организована Центрами «Белый Слон» и «Диалоги культур».

В Мичуринске почтили память погибших воинов-интернационалистов 0 17 февраля в Мичуринске прошли мероприятия посвященные памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, которые были организованы, в том числе при участи местной организации отделения «Российский Союз ветеранов Афганистана».

В 2023 году в Тамбовской области построят шесть спортплощадок 0 По федеральному проекту «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт») нацпроекта «Демография» в текущем году «умные» спортплощадки построят в городах Уварово и Кирсанов, а также в поселке Сатинка Сампурского района. Проекты новых спортивных сооружений прошли экспертизу.

За срыв срока исполнения программы «Дворы Тамбовщины» подрядчика оштрафуют 0 Депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову поступил ответ из прокуратуры насчет срыва программы по благоустройству в Тамбове - «Дворы Тамбовщины» за 2022 год.

В комнатах общежития строительного колледжа температуры была ниже установленной нормы 0 По итогам прокурорской проверки строительного колледжа в городе Тамбове выявлены серьезные нарушения. В частности, само здание общежития, где живут студенты и преподавательский состав, давно нуждается в капитальном ремонте. Среди проблем установлено, что в комнатах общежития температуры была ниже

«Снежный десант» помог 4 тысячам тамбовчан преклонного возраста 0 Ежегодно зимой в России проходит патриотическая акция «Снежный десант». Тамбовская область традиционно принимает в ней активное участие. Этой зимой в акции приняли участие 450 волонтеров. Они очистили от снега придомовые территории у более чем 4 тысяч пожилых граждан, в том числе 99 ветеранов