Бывшая сотрудница птицефабрики отсудила компенсацию морального вреда Комментариев: 0



Ранее Светлана работала на птицефабрике, но была вынуждена обратиться в суд с иском о возложении на работодателя обязанности сократить продолжительность рабочего времени, снижении нормы выработки, предоставлении работы, исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе.



Судиться Чеглова решила после безуспешных попыток договориться с работодателем о снижении нагрузки и нормировании рабочего дня из-за ухудшения здоровья, что она подтверждала медицинской справкой.



В своей жалобе Светлана указала, что в соответствии с трудовым договором график работы установлен 5/2, но фактически выполнение трудовых обязанностей на предприятии осуществляется по скользящему графику, в том числе и в ночные смены. Среди исковых требований она попросила возложить на ответчика обязанность заключить с ней дополнительное соглашение к трудовому договору, по которому продолжительность рабочего времени сократилось бы до 8 часов в день, 5 дней в неделю с выходными в субботу и воскресенье; предоставлять ей частичную физическую нагрузку; предоставить ей дополнительный день отдыха по её заявлению; предоставить ей работу в другой должности с сохранением среднего заработка по прежней работе.



Токарёвский районный суд удовлетворить иск на тот момент ещё сотрудницы птицефабрики отказался. Светлана с таким решением не согласилась и была вынуждена подать апелляционную жалобу. Пока шли разбирательства, руководство птицефабрики решило уволить сотрудницу.



Тамбовский областной суд обратил внимание на нарушения трудовых прав истца со стороны работодателя. В частности, уведомления об изменении условий трудового договора от 28.04.2018 и 30.07.2020 (т.1 л.д.19, 22) по мнению суда, свидетельствуют о том, что в соответствии со ст. 74 ТК РФ Чеглова С.А. уведомлялась работодателем об установлении суммированного учета рабочего времени, а не об установлении сменного режима работы; режим работы на участке сборки гофротары, где работала Светлана, установленный приказом от 11.11.2021 № 847, не соответствует Правилам внутреннего трудового распорядка.



Кроме того, бывшая сотрудница не была уведомлена об изменении производственной программы, как следствие, об изменении режима работы, при котором был установлен общий выходной день воскресенье и один плавающий выходной, несогласие с которым (режимом работы) истец выражала в суде первой и апелляционной инстанций.



Поскольку требования по изменению режима работы после увольнения стали неактуальны, суд удовлетворять их не стал, а требование компенсации вреда, нанесённого неоднократным нарушением трудовых прав, счёл обоснованным и вынес решение о взыскании с ОАО «Токаревская птицефабрика» в пользу бывшего сотрудника компенсацию морального вреда. Тамбовский областной суд частично удовлетворил иск жительницы Токарёвского района к ОАО «Токарёвская птицефабрика», поддержав её требования в части компенсации морального вреда.Ранее Светлана работала на птицефабрике, но была вынуждена обратиться в суд с иском о возложении на работодателя обязанности сократить продолжительность рабочего времени, снижении нормы выработки, предоставлении работы, исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе.Судиться Чеглова решила после безуспешных попыток договориться с работодателем о снижении нагрузки и нормировании рабочего дня из-за ухудшения здоровья, что она подтверждала медицинской справкой.В своей жалобе Светлана указала, что в соответствии с трудовым договором график работы установлен 5/2, но фактически выполнение трудовых обязанностей на предприятии осуществляется по скользящему графику, в том числе и в ночные смены. Среди исковых требований она попросила возложить на ответчика обязанность заключить с ней дополнительное соглашение к трудовому договору, по которому продолжительность рабочего времени сократилось бы до 8 часов в день, 5 дней в неделю с выходными в субботу и воскресенье; предоставлять ей частичную физическую нагрузку; предоставить ей дополнительный день отдыха по её заявлению; предоставить ей работу в другой должности с сохранением среднего заработка по прежней работе.Токарёвский районный суд удовлетворить иск на тот момент ещё сотрудницы птицефабрики отказался. Светлана с таким решением не согласилась и была вынуждена подать апелляционную жалобу. Пока шли разбирательства, руководство птицефабрики решило уволить сотрудницу.Тамбовский областной суд обратил внимание на нарушения трудовых прав истца со стороны работодателя. В частности, уведомления об изменении условий трудового договора от 28.04.2018 и 30.07.2020 (т.1 л.д.19, 22) по мнению суда, свидетельствуют о том, что в соответствии со ст. 74 ТК РФ Чеглова С.А. уведомлялась работодателем об установлении суммированного учета рабочего времени, а не об установлении сменного режима работы; режим работы на участке сборки гофротары, где работала Светлана, установленный приказом от 11.11.2021 № 847, не соответствует Правилам внутреннего трудового распорядка.Кроме того, бывшая сотрудница не была уведомлена об изменении производственной программы, как следствие, об изменении режима работы, при котором был установлен общий выходной день воскресенье и один плавающий выходной, несогласие с которым (режимом работы) истец выражала в суде первой и апелляционной инстанций.Поскольку требования по изменению режима работы после увольнения стали неактуальны, суд удовлетворять их не стал, а требование компенсации вреда, нанесённого неоднократным нарушением трудовых прав, счёл обоснованным и вынес решение о взыскании с ОАО «Токаревская птицефабрика» в пользу бывшего сотрудника компенсацию морального вреда.



