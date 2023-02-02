Жительница Токарёвки судится с местной птицефабрикой по трудовому спору Комментариев: 0



Судебное разбирательство началось в суде первой инстанции ещё когда истец работала на фабрике, поэтому исковые требования касались изменений в графике работы и условий труда. По словам бывшей работницы работа была тяжёлой, много переработок, она подорвала здоровье и была вынуждена уезжать для обследования в Тамбов. Врачи ей выдали справку о том, что ей противопоказана тяжёлый физический труд, нельзя поднимать тяжести, продолжительное время работать стоя и т.д. представители предприятия на суде заявили, что поскольку более лёгкой работы, чем та, на которой работала истец на фабрике нет, ей предложили уволиться. Однако подтвердить, что увольнение произошло по какой-то обоюдной договорённости у представителей предприятия не получилось. В трудовой книжке ей записали, что она уволена по ст. 81 ТК РФ за прогул.



Нашему изданию Чеглова Светлана пояснила, что работает на птицефабрике давно, за это время количество забоя выросло почти в два раза, хотя число сотрудников в цеху на упаковке увеличилось не значительно. Из-за этого, по мнению бывшей работницы, им всем приходилось постоянно перерабатывать. Сперва переработки даже не оплачивались, потом стали доплачивать, но здоровье выдерживало не у всех. Светлана считает, что многие терпят из-за безысходности, от того, что имеют много долгов, а птицефабрика — самое крупное предприятие в районе.



Чем закончится спор пока не понятно, судебное заседание перенесли. Наше издание будет следить за развитием ситуации и знакомить читателей.



Фото: Ирина Александрова Тамбовский областной суд в порядке апелляции рассматривает иск жительницы р.п. Токарёвка к местной птицефабрике по трудовому спору.Судебное разбирательство началось в суде первой инстанции ещё когда истец работала на фабрике, поэтому исковые требования касались изменений в графике работы и условий труда. По словам бывшей работницы работа была тяжёлой, много переработок, она подорвала здоровье и была вынуждена уезжать для обследования в Тамбов. Врачи ей выдали справку о том, что ей противопоказана тяжёлый физический труд, нельзя поднимать тяжести, продолжительное время работать стоя и т.д. представители предприятия на суде заявили, что поскольку более лёгкой работы, чем та, на которой работала истец на фабрике нет, ей предложили уволиться. Однако подтвердить, что увольнение произошло по какой-то обоюдной договорённости у представителей предприятия не получилось. В трудовой книжке ей записали, что она уволена по ст. 81 ТК РФ за прогул.Нашему изданию Чеглова Светлана пояснила, что работает на птицефабрике давно, за это время количество забоя выросло почти в два раза, хотя число сотрудников в цеху на упаковке увеличилось не значительно. Из-за этого, по мнению бывшей работницы, им всем приходилось постоянно перерабатывать. Сперва переработки даже не оплачивались, потом стали доплачивать, но здоровье выдерживало не у всех. Светлана считает, что многие терпят из-за безысходности, от того, что имеют много долгов, а птицефабрика — самое крупное предприятие в районе.Чем закончится спор пока не понятно, судебное заседание перенесли. Наше издание будет следить за развитием ситуации и знакомить читателей.Фото: Ирина Александрова



