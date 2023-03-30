«ТСК» снизила потери в электросетях 0 Один из ключевых поставщиков электроэнергии в Тамбовской области АО «Тамбовская сетевая компания» снизил потери в сетях на 1,12% по итогам прошлого года, сообщает пресс-служба ресурспопоставщика. По данным компании, на этот показатель серьезно повлияло строительство новых сетей, установка "умных"

Жители домов на ул. 3-я Линия/Широкая требуют завершить работы по благоустройству 0 По ул. Широкая/3-я Линия состоялось собрание жителей близлежащих многоквартирных домов по вопросу реализации на их придомовой территории программы «Дворы Тамбовщины», а точнее – по наведению элементарного порядка после т.н. дорогостоящего благоустройства.

Тамбовчан ждет прохладная погода 0 Сегодня в Тамбовской области будет прохладная погода, столбик термометра не превысит 7 градусов тепла, возможен снег. Вчера в Тамбовской области осадки выпадали в виде дождя и местами мокрого снега, однако на утро пятницы снежный покров не образовался.

Главный эксперт по ЖКХ «ОНФ» раскритиковала благоустройство в Тамбове 0 Несколько дней в Тамбове работала член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Народного фронта Светлана Калинина, которая дала оценку реализации программы по благоустройству в городе.

В Первомайском районе произошло ДТП с двумя погибшими 0 Сегодня, около 6 утра на 349 км автодороги Р 22 "Каспий" произошло ДТП, в результате которого погибли водитель автомобиля Форд-Фокус, 1976 г.р. и водитель автомобиля Мерседес, 1970 г.р., ещё два пассажира госпитализированы в лечебное учреждение.

Разворот на Восток: тамбовские эксперты обсудили итоги визита Си Цзиньпина 0 В главном корпусе ТГУ им. Г.Р. Державина прошел круглый стол на тему: «Российско-китайские переговоры на высшем уровне: текущая ситуация, направления и перспективы развития». Организаторами выступили ТГУ, общество Российско-Китайской дружбы и Тамбовский центр сотрудничества со странами Азии «Белый

Горожане пожаловались на неприятный запах на улицах Тамбова 0 29 и 30 марта жители Тамбова стали массово жаловались на резкий неприятный запах на улицах города. При этом по сообщениям Роспотребнадзора превышений загрязняющих веществ не выявлено.

Городские власти передумали восстанавливать сгоревший памятник на ул. Базарной 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение о включении в прогнозный план приватизации объекта культурного наследия по ул. Базарной, 136а, который сгорел несколько лет назад, отказавшись от идеи его восстанавливать.

У тамбовской молодежи появился «Пульт управления карьерой» 0 В Рассказовском кадровом центре открылась новая площадка «Пульт управления карьерой». Она стала частью молодежного проекта «Карьера с нуля до PRO».

Ярмарка вакансий собрала на своей площадке работодателей из разных регионов 0 В Мичуринском государственном аграрном университете прошло традиционное мероприятие «Ярмарка вакансий». В нем приняли участие работодатели крупных сельскохозяйственных организаций, промышленных предприятий Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Рязанской областей.

Для тамбовских НКО стартовал конкурс публичных отчетов 0 О старте конкурса публичных отчетов для некоммерческих организаций рассказали накануне директор Ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций и общественных инициатив «Юридический Центр «Гарант» Антон Бибаров-Государев и председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке

143 строящихся по нацпроектам объекта нанесены на интерактивную карту 0 28 марта на заседании оперативного штаба по нацпроектам Глава Тамбовской области Максим Егоров проверил работу интерактивной карты, на которую нанесены строящиеся по нацпроектам объекты. Он подчеркнул, что интерактивная карта является дополнительным инструментом общественного контроля реализации

«Токаревская птицефабрика» не смогла через суд заполучить активы банкротящегося конкурента 0 ОАО «Токаревская птицефабрика» через суд не смогло заполучить активы ЗАО «Марийское», которое попало под угрозу банкротства, - сообщает издание «Абирег». В настоящее время в процедуре банкротства находится ЗАО «Марийское» - многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие по производству и

Единый налоговый счет есть у каждого налогоплательщика 0 В 2023 году всем налогоплательщикам открыт Единый налоговый счет – новый способ учета начисленных и уплаченных налогов.

Поздравляем с Днем рождения И.И. Волкова 0 Сегодня председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Иванович Волков отмечает свой День рождения.

Тамбовские школьники смогут стать участниками программы «Классная страна» 0 В Год педагога и наставника объявлен старт Всероссийской программы образовательного и профориентационного туризма для школьников «Классная страна». Программу проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Минпросвещения России. По ней планируется разработать 100 образовательных

Ветераны Афганской войны передали одной из бригад автомобиль УАЗ-469 0 Каждое поколение, так или иначе, сталкивается с необходимостью защищать интересы своей страны и своего народа. Вот уже второй год наши бойцы исполняют свой воинский долг на территории Украины.

Более ста школьников и студентов региона участвуют в IT-троеборье 0 27 марта в Тамбове стартовал дистанционный этап регионального IT-конкурса — «Весеннее Gamedev троеборье». В нем участвуют более ста школьников и студентов региона. Начинающие IT-специалисты получат новые знания в дисциплинах аниматор, геймдизайнер и специалист нейросети.

В Мичуринске состоялась презентация пятого издания «Книги Памяти» 0 Издание различного печатного материала – одно из направлений деятельности Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», которым руководит Игорь Иванович Волков.

Осужден бывший начальник Управления лесами Тамбовской области 0 Прокуратурой Тамбовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Управления лесами Тамбовской области и бывших руководителей ТОГКУ «Тамбовское лесничество» и ТОГАУ «Тамбовский лесхоз». Они признаны виновными в совершении преступления,