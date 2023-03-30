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Главный эксперт по ЖКХ «ОНФ» раскритиковала благоустройство в Тамбове
Сегодня, 09:04
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Несколько дней в Тамбове работала член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Народного фронта Светлана Калинина, которая дала оценку реализации программы по благоустройству в городе.
Калинина проверила в Тамбове 11 проблемных адресов. В их числе:
- благоустроенный в 2021 г. сквер на улице Зои Космодемьянской. Среди замечаний: непокрашенные урна, болты мачт освещения не накрыты резиновым колпачком, инвентаризация оборудования в сквере не проведена, песочная отсыпка не соответствует требованиям к ударопоглощающего покрытия.
- улицу Широкую, 7 А, 7 Г, 7 В: обновленный двор должны были сдать в октябре 2022 г., не доделан до сих пор; нет зоны безопасности между оборудованием; нецелесообразные клумбы с черноземом на игровой зоне. Доделывать будет другой подрядчик.
- улицу Магистральную, 1: сроки благоустройства двора сорваны.
Подрядчикам и заказчикам были даны рекомендации и обозначены сроки на устранение недочетов.
Итоги рейдов были подведены на встрече с губернатором Тамбовской области Максимом Егоровым.
Фото – Правительство Тамбовской области
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