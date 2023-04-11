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В Музее семьи Рахманиновых открыта новая экспозиция

Сегодня, 10:36
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В Музее семьи Рахманиновых открыта новая экспозиция Недавно в музее семьи Рахманиновых «Знаменское», расположенном в Петровском районе Тамбовской области, была открыта новая экспозиция (0+), посвященная 150-летию со дня рождения знаменитого композитора Сергея Рахманинова. Церемония открытия посетил Глава Тамбовской области Максим Егоров.

Музей Рахманиновых был создан в 2004 году и ранее располагался в сельском клубе. В настоящее время музей находится в обновленном здании бывшей земской школы, которое было построено в 1864 году дедом Сергея Рахманинова и Александра Зилоти - Аркадием Рахманиновым. Для восстановительных работ здания было затрачено много времени, усилий и финансовых средств. Местный фермер и заслуженный работник сельского хозяйства России, Александр Каменев, также внес свой вклад в эту работу.

Фото: Павел Васильев
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