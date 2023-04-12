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На севере Тамбова появится государственная ветклиника
По информации, полученной на личном приеме у Максима Егорова главы Тамбовского региона от имени президента Российской Федерации Владимира Путина, на севере Тамбова планируется открытие современной государственной ветеринарной клиники с широким спектром услуг и передовым оборудованием.
По словам Максима Егорова, в клинике будут функционировать амбулаторный, терапевтический и хирургический кабинеты, грумерная, рентген-кабинет, лаборатория и аптечный склад, чтобы обеспечить качественное лечение и уход за животными.
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