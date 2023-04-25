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Звание Почетный гражданин Тамбова присвоено нейрохирургу
На последнем заседании городской Думы было объявлено, что Юрию Чиркину, заведующему нейрохирургическим отделением городской клинической больницы № 2 имени Архиепископа Луки, присвоено звание "Почётный гражданин города Тамбова". Это заслуженное признание врача, который посвятил свою жизнь нейрохирургии и стоял у истоков создания нейрохирургического корпуса в городе.
Чиркин каждый год выполняет более ста сложнейших операций, внедряет новые медицинские методики и спасает массу человеческих жизней, помогая сохранить здоровье многим пациентам.
Фото: city.tambov.gov.ru
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