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Общественники выступили против застройки территории бывшей усадьбы Боратынского
Вчера, 10:15
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Активисты общественного движения из Тамбова обратились к Градостроительному совету, который действует при министерстве градостроительства и архитектуры Тамбовской области, с открытым письмом. В своем обращении они выразили протест против планируемой застройки участка, расположенного на пересечении улиц Советской, Куйбышева и Мичуринской в Тамбове. Конкретно речь идет о земельном участке, который находится рядом с ледовым дворцом спорта "Кристалл".
"Члены ВООПИК против строительства многоуровневой автомобильной стоянки торгового центра на месте незаконно снесённого в 2010 г. дома М.А. Боратынского (ул. Мичуринская, 9) - внучатого племянника поэта Е.А. Боратынского и зятя поэта А.М. Жемчужникова. Считаем неприемлемым замещение знаковых для города Тамбова и всей России мест торговыми площадками, символизирующими главный приоритет нашего времени - торгашество (стремление к личной выгоде, наживе, корыстолюбие), когда на продажу идёт всё: не только городские участки, но и, фактически, отечественная история, лучшие завоевания наших предков", - отмечают члены ВООПИК.
Организаторы общественного движения, также известные как краеведы, настаивают на том, чтобы участок, на котором ранее располагалась усадьба Боратынского (или Баратынский), остался незастроенным. Следует отметить, что эта историческая и культурная достопримечательность была разрушена 13 лет назад.
Кроме того, стоит отметить, что в настоящее время краеведы также сражаются за сохранение "остатков" интендантства в Тамбове. Это было военное учреждение, ответственное за снабжение войск провиантом, одеждой и финансовыми средствами в период царской России.
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