С Полынковского кладбища похитили несколько десятков памятников 0 В дежурной части Управления внутренних дел по городу Тамбову, отдела полиции №2, поступило заявление от жителя Тамбова. Пострадавший сообщил, что памятник был похищен с места захоронения его родственника.

«Квадра» купила имущество МУП «ТИС» в три раза ниже первоначальной цены 0 "Компания-генератор "Квадра" приобрела на аукционе часть активов МУП "Тамбовинвестсервис". За сумму в 25 миллионов рублей были приобретены 108 единиц тепловых сетей, нежилое помещение площадью 127,5 квадратных метров и 4 теплообменника. Таким образом, начальная цена имущества организации-банкрота

В Тамбовской области прошел фестиваль «Мичуринские яблони в цвету» 0 В селе Новое Тарбеево Тамбовской области, состоялся яркий фестиваль под названием «Мичуринские яблони в цвету». Участников этого события тепло встретили на площадке Центра развития садоводства, названной в честь профессора Виктора Муханина.

Птицефабрика в Токаревском районе оштрафовали на 150 тысяч за невыполнение предписания Россельхознадзора 0 По информации, предоставленной Межрегиональной экологической организацией имени И. Мичурина, Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о наложении штрафа в размере 150 тысяч рублей на ОАО "Токаревская птицефабрика" в соответствии со статьей 19.5 Кодекса об административных правонарушениях

Участие в выставке ПМЭФ-2023 Тамбовской области обойдется в 34 млн рублей 0 В этом году стоимость участия Тамбовской области в выставке, которая состоится в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), будет составлять почти 34 миллиона рублей. Финансирование будет осуществляться из областного бюджета. Контракт между региональным министерством

Мусороперегрузочную станцию оборудуют в Сатинке до конца месяца 0 В Тамбовской области начали оборудовать мусороперегрузочные станции, первая уже скоро будет приведена в соответствие с нормами в Сатинке Сампурского района. Всего в регионе таких площадок должно быть 14, их места должны определить муниципалитеты.

В Тамбове около дома № 131 по ул. Чичканова хотят застроить зеленую зону 0 Местные жители, которые несколько лет назад боролись с намерениями построить автосервис прямо под их окнами, возмущены новыми попытками освоить этот участок. Члены Совета дома № 131 на улице Чичканова (известного как "Пентагон"), сообщили, что были приглашены на заседание Градостроительного совета,

Тамбовская делегация посетила Главный Храм Вооружённых Сил России 0 В минувшие выходные делегация Тамбовской области посетила музейный комплекс «Патриот» и Главный Храм Вооружённых Сил России, Собор Воскресения Христова в г. Москва. От Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

В Тамбове утонул мужчина 0 Вечером 18 мая тело мужчины было извлечено из водоема Ендово в Тамбове водолазами. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области, на теле погибшего не было обнаружено следов преступной деятельности. Местные жители, отдыхавшие

В Тамбове возобновят работы по ремонту теплосетей 0 В ближайшие дни на улице Куйбышева в Тамбове начнется реконструкция участка распределительной тепловой сети. Компания "Квадра" возьмется за работы, которые включают замену около 300 метров трубопровода.

Главам муниципалитетов запретили покидать область без согласия губернатора 0 Главам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области внесены изменения в отношении выезда за пределы региона без предварительного согласования с главой Тамбовской области. Данные изменения были внесены в постановление "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 октября

На набережной в Тамбове запустят участок нового коллектора 0 На улице Набережной, в областном центре, успешно завершена реконструкция участка нового коллектора, как сообщается в официальной группе регионального министерства ТЭК и ЖКХ в социальной сети "ВКонтакте". Речь идет о протяженности почти одного километра, начиная от улицы Тельмана и заканчивая улицей

В Тамбове на улице нашли тело молодого человека 0 16 мая утром в Тамбове на Ударной улице было обнаружено тело 33-летнего мужчины. Согласно информации, полученной от пресс-службы регионального Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, на теле не было обнаружено следов, указывающих на преступную природу происшествия.

В Тамбове из торгового центра украли банкомат с 5,5 млн рублей 0 В социальных сетях и на федеральных СМИ распространяется информация о значительной краже, совершенной в одном из торговых центров на севере Тамбова. Неизвестные злоумышленники похитили банкомат, в котором, по предварительным данным, находилась сумма в 5,5 миллиона рублей. Они вывезли банкомат на

В областной картиной галерее открылась выставка китайской живописи 0 В Тамбовской областной картинной галерее 17 мая открылась выставка "Волшебные горы Китая", посвященная традиционной китайской живописи. Экспозицию составляют около тридцати свитков, выполненных известными московскими художницами Анной Донченко и Натальей Егоровой.

Россельхозбанк выпустил Бизнес-карту на базе платежной системы МИР 0 Россельхозбанк предлагает предпринимателям новый продукт: Бизнес-карту на базе платежной системы МИР. Теперь представители МСБ и микробизнеса получат удобный способ оплаты без комиссии в любое время от надежного российского банка и проверенной отечественной платежной системы.

Общественники выступили против застройки территории бывшей усадьбы Боратынского 0 Активисты общественного движения из Тамбова обратились к Градостроительному совету, который действует при министерстве градостроительства и архитектуры Тамбовской области, с открытым письмом. В своем обращении они выразили протест против планируемой застройки участка, расположенного на пересечении

Власти заявили о восстановлении уровня воды в Цне 0 Уровень воды в Цне в пределах города сейчас находится на уровне, соответствующем средним многолетним показателям. Эта информация была объявлена в Правительстве Тамбовской области.

«Последние звонки» пройдут в обычнoм режиме 0 В Тамбовской области 20 мая наступит долгожданный момент для 12 тысяч выпускников школ - звонок, символизирующий окончание учебного года. В эту численность входят около 9 тысяч девятиклассников и немного более 3 тысяч одиннадцатиклассников. С целью обеспечения безопасности на данных мероприятиях,

В Котовске не стали заключать контракты на благоустройство нового микрорайона 0 Жители микрорайона "Новый Котовск" в 2023 году, не смогут рассчитывать на улучшение условий благоустройства. Городские власти приняли решение не заключать контракты на выделенные федеральные средства в размере более ста миллионов рублей. Вместо этого, эти средства будут перераспределены между