|
Администрация Котовска три года не проводила оценку состояния отдельных дорог
Вчера, 09:38
Комментариев: 0
Версия для печати
После рассмотрения прокурорского иска Котовским городским судом было признано, что местная администрация не проводила оценку состояния автодорог в течение трех лет, с 2021 по 2023 год. Конкретно речь идет об автомобильных дорогах на улицах Зеленая, Первомайская, Народная и Колхозная. Представители суда отметили, что подобная ситуация не могла не оказывать влияния на безопасность дорожного движения. Глава Котовска, Алексей Плахотников, не мог не быть осведомлен о данной ситуации.
Решением суда было признано бездействие администрации Котовска, проявленное в отсутствии интереса к ремонту указанных автодорог. Согласно решению, местные власти обязаны провести оценку технического состояния этих автомобильных дорог до 1 сентября текущего года.
Стоит отметить, что в прошлом году, в результате прокурорской проверки законодательства о строительстве, ремонте и содержании автодорог, были выявлены многочисленные дефекты дорожного покрытия, такие как выбоины и просадки, на улице Колхозная в Котовске. В связи с этим суд обязал администрацию Котовска принять меры по приведению дороги в соответствие с нормативными документами (ГОСТ Р 50597-2017). Только после прокурорского иска был начат капитальный ремонт этой дороги.
Фото – Котовск 68
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.