Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Зри в корень!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбове около дома № 131 по ул. Чичканова хотят застроить зеленую зону

Тамбовская делегация посетила Главный Храм Вооружённых Сил России

Политологи комментируют муниципальную реформу в Тамбовской области

Тамбовская область встретила 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

На доделку дворов по программе «Дворы Тамбовщины» выделят 38 млн рублей

Российский Союз ветеранов Афганистана в Мичуринске продолжает активную военно-патриотическую работу

Возбуждено уголовное дело о загрязнении реки Царевка в Знаменском районе

В Тамбове начались работы по восстановлению временной перемычки

В Мичуринском районе открыли мемориальную доску Ковтуну А.В.

Вынесен обвинительный приговор бывшему проректору ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ»

В Тамбове откроют выставку городских пейзажей художника Алексея Медведева

Тамбовчане бьют тревогу в связи с обмелением канала Цны

» » Администрация Котовска три года не проводила оценку состояния отдельных дорог

Администрация Котовска три года не проводила оценку состояния отдельных дорог

Вчера, 09:38
Комментариев: 0
Версия для печати
Администрация Котовска три года не проводила оценку состояния отдельных дорогПосле рассмотрения прокурорского иска Котовским городским судом было признано, что местная администрация не проводила оценку состояния автодорог в течение трех лет, с 2021 по 2023 год. Конкретно речь идет об автомобильных дорогах на улицах Зеленая, Первомайская, Народная и Колхозная. Представители суда отметили, что подобная ситуация не могла не оказывать влияния на безопасность дорожного движения. Глава Котовска, Алексей Плахотников, не мог не быть осведомлен о данной ситуации.

Решением суда было признано бездействие администрации Котовска, проявленное в отсутствии интереса к ремонту указанных автодорог. Согласно решению, местные власти обязаны провести оценку технического состояния этих автомобильных дорог до 1 сентября текущего года.

Стоит отметить, что в прошлом году, в результате прокурорской проверки законодательства о строительстве, ремонте и содержании автодорог, были выявлены многочисленные дефекты дорожного покрытия, такие как выбоины и просадки, на улице Колхозная в Котовске. В связи с этим суд обязал администрацию Котовска принять меры по приведению дороги в соответствие с нормативными документами (ГОСТ Р 50597-2017). Только после прокурорского иска был начат капитальный ремонт этой дороги.

Фото – Котовск 68
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Вместо ремонта дороги в Рассказовском районе изменили её статус

Суд обязал ТОГКУ «Тамбовавтодор» провести ремонт дороги в Ржаксинском район ...

К 1 мая все дороги Тамбовской области будут отремонтированы

Вниманию жителей города Котовска!

Благодаря прокуратуре Котовска в городе появился новый светофор и нанесена ...

Содержание дорог местного значения относится к компетенции органов местного ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбове отметят День славянской письменности и культуры

Вчера, 19:04
0
28 мая в городском парке культуры и отдыха Тамбова будет отмечен День славянской письменности и культуры с разнообразной программой под названием "Славянский мир — исконные традиции". Посетителям будут предложены увлекательные мероприятия, включая концерт и этнические игровые станции (0+).

В ситуацию с торгами по ремонту филармонии вмешалось УФАС

Вчера, 18:56
0
Последние несколько месяцев один индивидуальный предприниматель активно подает жалобы на госзакупки, как сообщается Тамбовским управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Общее количество поданных жалоб за период с февраля по май текущего года уже превышает тысячу. Не обошлось без

Администрация Котовска три года не проводила оценку состояния отдельных дорог

Вчера, 09:38
0
После рассмотрения прокурорского иска Котовским городским судом было признано, что местная администрация не проводила оценку состояния автодорог в течение трех лет, с 2021 по 2023 год. Конкретно речь идет об автомобильных дорогах на улицах Зеленая, Первомайская, Народная и Колхозная. Представители

4 июня в Тамбове пройдет «ЗаБег.РФ»

Вчера, 09:30
0
4 июня в Тамбове состоится Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" (0+). Полумарафон - это легкоатлетическая дисциплина, в которой участники преодолевают дистанцию чуть более 21 километра, что в два раза меньше марафонской трассы. Обычно соревнования в этой беговой дисциплине проводятся на шоссе.

В селе Бокино возведут новую школу

Вчера, 09:22
0
В текущем году планируется начало строительства школы на 1 100 мест в микрорайоне Бокино. Этот проект будет реализован в рамках частно-государственного партнёрства.

Проект ТГУ по благоустройству сквера в Тамбове вошел в число лучших

Вчера, 09:04
0
В Тамбове планируется провести реконструкцию публичной территории, расположенной на пересечении улиц Советской и Лермонтовской, на участке 57/11. Недавно в городе были объявлены результаты конкурса проектов для благоустройства данной общественной зоны.

Обновлен перечень мест, где нельзя находиться несовершеннолетним

24 мая 2023
0
Жителям Тамбова в возрасте до совершения 18 лет запрещается пребывать в определенных местах, которые могут негативно сказаться на их здоровье, физическом, интеллектуальном, психическом, духовном и моральном развитии.

Cуд обязал администрацию привести автомобильную дорогу в надлежащее эксплуатационное состояние

24 мая 2023
0
Прокуратура Мучкапского района провела проверку по жалобе местных жителей, обратившихся на личный прием к заместителю прокурора области Сергею Долгих, о ненадлежащем состоянии автомобильной дороги на ул. Рабочая в р.п. Мучкапский.

Росприроднадзор требует с ОАО «Токаревская птицефабрика» возместить ущерб за загрязнение пруда

23 мая 2023
0
Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора подало иск в суд против ОАО "Токаревская птицефабрика" (входит в ГАП "Ресурс" Виктора Наурузова), требуя возмещения значительного ущерба, вызванного загрязнением пруда, - сообщает «Абирег».

Российский Союз ветеранов Афганистана провел встречу со студентами

23 мая 2023
0
Военно – патриотическая работа с молодежью была и остается приоритетным направлением в деятельности Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Мы регулярно проводим встречи с ветеранами и очень надеемся, что их

В ДТП в Сосновском районе разбился мужчина

23 мая 2023
0
На автотрассе в Сосновском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля "Chevrolet Niva" потерял контроль над транспортным средством и совершил съезд с дороги в кювет.

Помощникам депутатам облдумы хотят повысить зарплату на 8,6 тыс. рублей

23 мая 2023
0
В Тамбовской областной Думе рассмотрят предложенное изменение в законе о статусе депутатов Тамбовской областной Думы, касающееся системы оплаты труда помощников народных избранников. Законопроект был представлен комитетом по законодательству Тамбовской областной Думы с целью оптимизации этой

В Тамбове из аварийного жилья расселят 180 человек

23 мая 2023
0
В Тамбове успешно завершается пятый этап реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках национального проекта "Жильё и городская среда". В ходе этого этапа было приобретено 14 из запланированных 82 квартир.

Правительство Тамбовской области хочет взять в долг 2,3 млрд рублей

22 мая 2023
0
В Единой информационной системе "Закупки" появилось два новых уведомления о поиске организации, которая будет предоставлять кредитные услуги региону. Минфин Тамбовской области выступает в роли заказчика. Предложения о цене контракта будут приниматься до 24 мая, а результаты электронных аукционов

Власти намерены восстановить объект культурного наследия по ул. Базарная, 136

22 мая 2023
0
Планируется реставрация дома, который является памятником культурного наследия регионального значения, в городе Тамбове. Этот дом расположен по ул. Базарная/Куйбышева, д. 136/76.

С Полынковского кладбища похитили несколько десятков памятников

21 мая 2023
0
В дежурной части Управления внутренних дел по городу Тамбову, отдела полиции №2, поступило заявление от жителя Тамбова. Пострадавший сообщил, что памятник был похищен с места захоронения его родственника.

«Квадра» купила имущество МУП «ТИС» в три раза ниже первоначальной цены

21 мая 2023
0
"Компания-генератор "Квадра" приобрела на аукционе часть активов МУП "Тамбовинвестсервис". За сумму в 25 миллионов рублей были приобретены 108 единиц тепловых сетей, нежилое помещение площадью 127,5 квадратных метров и 4 теплообменника. Таким образом, начальная цена имущества организации-банкрота

В Тамбовской области прошел фестиваль «Мичуринские яблони в цвету»

21 мая 2023
0
В селе Новое Тарбеево Тамбовской области, состоялся яркий фестиваль под названием «Мичуринские яблони в цвету». Участников этого события тепло встретили на площадке Центра развития садоводства, названной в честь профессора Виктора Муханина.

Птицефабрика в Токаревском районе оштрафовали на 150 тысяч за невыполнение предписания Россельхознадзора

20 мая 2023
0
По информации, предоставленной Межрегиональной экологической организацией имени И. Мичурина, Арбитражный суд Тамбовской области принял решение о наложении штрафа в размере 150 тысяч рублей на ОАО "Токаревская птицефабрика" в соответствии со статьей 19.5 Кодекса об административных правонарушениях

Участие в выставке ПМЭФ-2023 Тамбовской области обойдется в 34 млн рублей

20 мая 2023
0
В этом году стоимость участия Тамбовской области в выставке, которая состоится в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), будет составлять почти 34 миллиона рублей. Финансирование будет осуществляться из областного бюджета. Контракт между региональным министерством

Мусороперегрузочную станцию оборудуют в Сатинке до конца месяца

20 мая 2023
0
В Тамбовской области начали оборудовать мусороперегрузочные станции, первая уже скоро будет приведена в соответствие с нормами в Сатинке Сампурского района. Всего в регионе таких площадок должно быть 14, их места должны определить муниципалитеты.
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, области, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги