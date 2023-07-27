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В Тамбове проходит забег под названием «PLES Active»
Сегодня, 14:38
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В Тамбове 29 июля проходит забег под названием "PLES Active", который организован в честь открытия заключительного этапа первой в регионе экологической тропы.
Общее количество зарегистрированных участников забега превышает 300 человек и включает организаторов, журналистов, местных жителей и туристов. Участники смогут выбрать одну из трех дистанций: пять километров, восемь километров или пять километров по скандинавскому променаду. Отдельно была предусмотрена детская дистанция длиной один километр для детей до 10 лет.
После завершения соревнований участников и гостей ожидают ценные призы, сертификаты, а также музыкальный концерт, который пройдет прямо в лесу.
Подготовкой и проведением забега занимается парк-отель PLES.
Прошлой осенью в Пригородном лесу Тамбова была открыта первая в регионе туристическая экологическая тропа, созданная силами ресторанно-гостиничного холдинга WeFamilyGroup, который является автором более 30 проектов по всей России.
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