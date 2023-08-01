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В Моршанске утонул мужчина
3 августа в 9:20 в Моршанске произошло происшествие, в результате которого утонул мужчина. Эту информацию сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Тело 63-летнего пенсионера было обнаружено в Цне, в месте, которое не предназначено для купания. После обнаружения, тело было извлечено на берег и передано сотрудникам полиции. На месте происшествия работали 7 человек и 3 единицы техники. Обстоятельства данного случая находятся в процессе выяснения.
Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС России
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