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Директор парк культуры и отдыха в Мичуринске предстанет перед судом
Сегодня, 11:29
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Мичуринской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ ) в отношении директора МБУК «Парк культуры и отдыха».
Из имеющихся данных следует, что в 2020 году данному учреждению была выделена субсидия из городского бюджета Мичуринска. В связи с этим был заключен муниципальный контракт на сумму 5,192 миллиона рублей для закупки и установки аттракциона "Гусеница". Однако после установки выявлены были различные дефекты и неисправности. Вопреки требованиям законодательства, с целью получения выделенных средств, обвиняемая лицо подготовила ложный акт приемки, в котором обнаруженные недостатки были скрыты, что позволило принять выполнение контракта. На основании этого акта она произвела перечисление 5,192 миллиона рублей поставщику.
Это неправомерное действие привело к незаконному расходованию средств бюджета, а также к длительной невозможности использования аттракциона для обеспечения культурного досуга населения Мичуринска, что предусмотрено уставом данного муниципального учреждения. Во время расследования все средства были возвращены обратно в бюджет поставщика.
Данный материал будет направлен в суд для рассмотрения на основе фактического состояния дела.
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