Жителей Тамбовской области приглашают пройти цифровой диктант 0 С 29 сентября по 15 октября в России будет проводиться акция под названием "Цифровой Диктант" (6+). Все желающие смогут проверить свой уровень грамотности на специальной платформе ЦифровойДиктант.рф.

В парке Дружбы прошел спортивный марафон 0 Жители Тамбова провели субботу, 23 сентября, в парке "Дружба", демонстрируя свои физические возможности. Вместо того, чтобы отдыхать и готовиться к предстоящей рабочей неделе, участники решили испытать свои силы на различных дистанциях.

У здания библиотеки им. А.С. Пушкина отремонтируют платформу 0 В региональном бюджете Тамбовской области выделено 7,2 миллиона рублей на восстановление платформы здания Тамбовской областной универсальной научной библиотеки, названной в честь А. С. Пушкина. Подрядчика для этого проекта выберут по результатам электронного аукциона, который завершится до 27

Тамбовчанина будут судить за попытку перейти на сторону ВСУ 0 Расследование уголовного дела в отношении жителя Тамбова, подозреваемого в государственной измене, завершено, как сообщает Управление Федеральной Службы Безопасности России по Тамбовской области.

В нашем регионе объём введённого жилья вырос более чем на 20% 0 Строительный комплекс Тамбовской области успешно справляется с задачами, поставленными перед ним в рамках национального проекта "Жильё и городская среда". Основной стратегической целью комплекса является обеспечение доступным жильем наибольшего числа жителей.

В Моршанске перед судом предстанет курьер мошенников 0 В прокуратуре Моршанска города было утверждено обвинительное заключение в уголовном деле, касающемся 22-летнего молодого человека, родившегося в Иркутской области. Его обвиняют по статьям 159 часть 2 и 159 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в группе лиц по

В Тамбове проходит совещание по вопросам реализации региональных программ капремонта 0 В Тамбове в настоящее время проходит V ежегодное совещание представителей субъектов Центрального федерального округа, посвященное текущим вопросам внедрения программы капитального ремонта.

В Тамбовской области приняли законопроекты о поддержке медиков и участников СВО 0 Тамбовская областная Дума одобрила законопроект, связанный с поддержкой сотрудников в сфере здравоохранения, на первом чтении. По словам председателя регионального парламента, Евгения Матушкина, основная цель этого законопроекта заключается в обеспечении необходимым персоналом медицинских

В Муринском районе прошла военно-спортивная игра: «В зоне повышенного внимания» 0 Накануне в с. Старое Тарбеево Мичуринского МО завершилась областная военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания». Лучшие команды со всей Тамбовской области 3 дня жили в полевых условиях и соревновались в различных видах спорта: стрельба, строевая и силовая подготовка, рукопашный бой,

В Мичуринском районе увековечили память героя СВО 0 Одно из главных направлений работы Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» - увековечивание памяти погибших воинов. Мы считаем, что наши герои не могут быть забыты, они должны жить в памяти живых и служить

Тамбовчанка отметила столетний юбилей 0 В городе Тамбов отметили столетний юбилей гражданки по имени Александра Стебловская. Ей были переданы теплые поздравления и подарки в честь этого значительного события.

Пополнился список объектов культурного наследия Тамбовской области 0 Четыре здания в Тамбовской области были признаны объектами культурного наследия регионального значения. Из них три находятся в Тамбове, а одно в Рассказове.

В Тамбовской области отмечает рост заболеваемости коронавирусом 0 За неделю с 11 по 17 сентября в Тамбовской области было зарегистрировано 14 случаев заболевания COVID-19. Эту информацию предоставил портал "стопкоронавирус.рф", и она была подтверждена региональным Роспотребнадзором. В течение этой недели два человека выздоровели, и смертей не зарегистрировано.

2 года 2 месяца условно за три бутылки водки 0 Мужчина в возрасте 39 лет, проживающий в Тамбовском районе, признан виновным в совершении преступления согласно статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», часть "а", статья 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. По решению суда ему назначено наказание в виде двух лет и

Бизнесмены выкупают у оборонных предприятий имущество 0 Представители бизнеса из Тамбова, Али Галоян и компания ООО "Сэм", приобрели три из семнадцати доступных лотов у оборонных заводов "Ревтруд" и "Октябрь", а также у НИИ "Эфир".

Максим Егоров раскритиковал работу министерства ТЭК и ЖКХ Тамбовской области 0 В Тамбове произошло собрание оперативного штаба, посвященное выполнению национальных проектов. Максим Егоров выразил недовольство в адрес Министерства Топливно-Энергетического Комплекса и Жилищно-Коммунального Хозяйства области, а также подрядных организаций.

В Тамбове на ряде улиц ограничат остановку транспорта 0 Управление муниципальных дорог объявило о намерении установить дорожные знаки с надписью "Остановка запрещена" на четырех участках дорог в городе Тамбове. Это ограничение вводится с целью повышения безопасности на дорогах и обеспечения нормального проезда на указанных участках.

В Тамбове стартует месячник по благоустройству 0 С сентября по октябрь в городе начнется ежегодная осенняя кампания по уборке и благоустройству, приуроченная к подготовке к зиме. Глава администрации Максим Косенков призвал разработать новые формы участия горожан всех возрастов в этом мероприятии. Основной целью является обеспечение продуктивной

Из Тамбова в Воронеж будет курсировать экспресс-поезд 0 В эту пятницу, 22 сентября, стартует первый маршрут усовершенствованного межрегионального поезда "Воронеж-Тамбов", о чем объявило ППК "Черноземье". Поезд будет осуществлять перевозку пассажиров с организованными пересадками на станции Мичуринск-Уральский по пятницам и воскресеньям, среднее время в

В Тамбове произошла авария с участием велосипедиста 0 Вечером 18 сентября в Тамбове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал велосипедист.