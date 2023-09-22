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В парке Дружбы прошел спортивный марафон
Сегодня, 09:51
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Жители Тамбова провели субботу, 23 сентября, в парке "Дружба", демонстрируя свои физические возможности. Вместо того, чтобы отдыхать и готовиться к предстоящей рабочей неделе, участники решили испытать свои силы на различных дистанциях.
Для школьников, студентов и учителей был организован кросс на расстояние 1918 метров. Профессиональные спортсмены и любители могли принять участие в забегах на 21 и 9 километров.
Каждому участнику вне зависимости от его результата вручили памятные медали, а лучших спортсменов поздравили на сцене и вручили им сувениры.
Для тех, кто предпочел посетить парк "Дружба" в качестве зрителей, была подготовлена развлекательная программа. Любой желающий мог принять участие в лотерее, в рамках которой разыгрывались призы от партнеров, а также посетить тематические станции.
Фото: Анастасия Костина (ТОП68)
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