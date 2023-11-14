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В Тамбовской области проходит акция «ЭлектроОсень»
Сегодня, 13:00
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В Тамбовской области существует возможность сдать использованную электротехнику в нескольких магазинах. В ноябре проводится традиционная экологическая акция под названием "ЭлектроОсень" (0+). Российский экологический оператор разработал карту магазинов, где можно сдать ненужные электроприборы. В регионе действует девять таких пунктов.
Прием техники осуществляется по следующим адресам:
В Тамбове: Интернациональная, 12; Мичуринская, 211/Чичерина, 27; Советская, 99а, 190, 194; Студенецкая набережная, 20а.
В Мичуринске: улица Лаврова, 69.
В Моршанске: Интернациональная, 55.
В Рассказове: улица 8 марта, 10а.
Принимаются различные электроприборы, бытовая техника, провода, наушники и батарейки (аккумуляторы и приборы освещения не принимаются). Весь сданный материал будет отправлен на дальнейшую переработку.
Фото: Ольга Смыкова (ТОП 68)
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