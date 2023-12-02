В Тамбове управляющую компанию уличили в фальсификации подписей жильцов 0 В центре области жители многоквартирных домов продолжают выявлять недобросовестные практики и подделку подписей со стороны управляющих организаций. Напомним о скандале с Управляющей компанией (УК) "Мир", в результате которого даже возбудили уголовное дело против данной организации.

В Тамбове хотят продать 12 нежилых помещений в долгострое на ул. Киквидзе 0 Фонд развития территорий объявил о проведении поиска организации, готовой за вознаграждение осуществить продажу 12 нежилых помещений в здании, являющемся объектом долгостроя и расположенном по адресу: улица Киквидзе, 77 Б, город Тамбов. Информация о данном запросе размещена в Единой информационной

Автобаза администрации Тамбова закупает 10 автомобилей 0 Администрация Тамбова приобретает в лизинг 10 автомобилей LADA Granta. Услуги финансовой аренды предоставит ООО "Лизинговая компания Простые решения", которая выиграла электронный аукцион. Эта компания, зарегистрированная в Москве, уменьшила начальную стоимость лизинга на 61 тысячу рублей, снизив

В окружном финале конкурса «Лидеры России» принимают участие наши земляки 0 С 6 по 10 декабря в Москве состоятся окружные финалы пятого этапа конкурса "Лидеры России" – важного мероприятия на платформе "Россия – страна возможностей", инициированной президентом.

В Тамбове проверили качество капремонта многоквартирных домов 0 Министр ТЭК и ЖКХ региона Елена Бабикова, на этой неделе посетила два объекта в городе Тамбове: жилой дом на улице Железнодорожной и дом на улице Бригадной. Во время приема граждан жители данных домов высказали свои претензии по поводу качества проведенных капитальных ремонтных работ.

Жители Притамбовья: «Мы замерзаем в своих квартирах» 0 В селе Донском, расположенном в Тамбовском муниципальном округе, количество многоквартирных домов невелико, однако, несмотря на начало отопительного сезона в области, в них ощущается недостаток тепла. По словам жителей Молодёжной улицы, система централизованного теплоснабжения испытывает сбои с

После публикации на сайте ИА «Тамбов-информ» прокуратура через суд добилась ремонта дороги 0 Кирсановской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения по публикации «Жители Кирсанова называют отдельные дороги «тропами по бездорожью»», размещенной на сайте ИА «Тамбов-информ».

В Тамбове зимой монтируют уличное освещение 0 Как сообщает администрация города на прошлой неделе в Тамбове начали проводить работы по установке освещения на нескольких внутридворовых территориях. Уже завершена установка новых столбов с освещением. Работы проводились на улицах Сенько, 12, 14, Франко, 4, 6 и на Астраханской, 195, к.1-4.

На мусорном полигоне в Жердевке произошёл пожар 0 На территории мусорного полигона ООО «КомЭк» в Жердевке возник пожар, который был успешно ликвидирован бригадой спасателей всего через 20 минут после их прибытия в 8:00. По информации, предоставленной пресс-службой регионального управления МЧС и распространенной через «ПроТамбов», возгорание

Центр «Белый Слон» продолжает знакомить тамбовчан с культурой Китая 0 В первый день зимы в тамбовской городской библиотеке имени Боратынского студенты педагогического колледжа собрались на встречу со специалистами Тамбовского центра сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» и китайскими студентами ТГУ имени Державина, чтобы познакомиться с китайской поэзией в

Бывшая сотрудница водоканала обвиняется по коррупционной статье 0 В Тамбовской области бывшая сотрудница компании "РКС-Тамбов" стала обвиняемой по части 6 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 204.2 Уголовного кодекса РФ в связи с коммерческим подкупом. Сотрудники регионального Управления Федеральной Службы Безопасности (УФСБ)

В Тамбове продолжают торговать табачными изделиями вблизи вузов 0 В Тамбове продолжают функционировать магазины табачной продукции неподалеку от образовательных учреждений. Прошло три месяца с того момента, как жители высказали свои опасения относительно законности размещения этих магазинов.

44-я годовщина ввода советских войск в Афганистан 0 25 декабря 2023 г. – очередная, 44-я годовщина ввода советских войск в Афганистан.

В Тамбове увеличится плата по договорам социального найма 0 Депутаты Тамбовской городской Думы поддержали предложение о повышении ставки квартплаты за использование жилого помещения по соглашениям социального найма. С начала следующего года предполагается индексация размера оплаты на 4%, что означает увеличение с 36 копеек до 57 копеек за квадратный метр.

В Тамбовской области спортивным туризмом занимаются около пяти тысяч жителей 0 На текущей Международной выставке-форуме "Россия" в Москве проходит отраслевая неделя спорта региона. Представители Тамбовской области делятся своим опытом в области спортивного туризма.

Роспотребнадзор будет консультировать по выбору новогодних подарков 0 Управление Роспотребнадзора в Тамбовской области планирует запустить специализированную горячую линию, посвященную выбору новогодних подарков и обеспечению безопасности товаров для детей. Эту информацию распространила пресс-служба ведомства. Специалисты готовы предоставить ответы на вопросы жителей

Воздушную гавань области подготавливают к обслуживанию новых типов воздушных судов 0 Вопросы безопасности в железнодорожном и воздушном транспорте стали основной темой рабочего совещания между Главой региона и первым заместителем Московского межрегионального транспортного прокурора Юрием Городковым.

Жители Майский в Тамбове жалуются на недоделанные дороги 0 Жители из микрорайона Майский обратились в редакцию ИА «Онлайн Тамбов.ру», выражая свое недовольство продолжающимся ремонтом дорог, начатым еще весной текущего года. Согласно контракту, работы должны были быть завершены к 2 сентября, однако не все дороги были достроены. В течение осени улицы

Будет запущена работа трёх территориальных управления в Тамбове 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы было принято решение о введении трех новых территориальных управлений городской администрации в Тамбове. Важно отметить, что общее количество сотрудников администрации останется неизменным; они просто переместятся в новые места, ближе к жителям

Очередная встреча поколений прошла в комнате «Боевой Славы» в Мичуринске 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вот уже третье десятилетие ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Исторические события последних 1,5 лет показали, что военные конфликты могут