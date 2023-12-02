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В Тамбове хотят продать 12 нежилых помещений в долгострое на ул. Киквидзе
Сегодня, 08:59
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Фонд развития территорий объявил о проведении поиска организации, готовой за вознаграждение осуществить продажу 12 нежилых помещений в здании, являющемся объектом долгостроя и расположенном по адресу: улица Киквидзе, 77 Б, город Тамбов. Информация о данном запросе размещена в Единой информационной системе "Закупки". Прием заявок от потенциальных участников торгов будет осуществляться до 5 декабря, 7 декабря - проведение сопоставления предложенных цен, а 13 декабря - объявление результатов торгов.
Начальная величина комиссионных за предоставление комплекса услуг, направленных на привлечение покупателей и реализацию указанных объектов, оценивается приблизительно в 4,2 миллиона рублей. При этом ожидаемый доход от продажи недвижимости составляет 92,7 миллиона рублей. В соответствии с техническим заданием, на текущий и следующий годы планируется реализация 12 помещений коммерческого назначения, расположенных на первом этаже, общей площадью более 1 тысячи квадратных метров.
Строительство десятиэтажного дома по адресу Киквидзе, 77б началось весной 2014 года под руководством тамбовского застройщика "Центржилстрой". Однако через два года работы были приостановлены, поскольку компания обанкротилась, успев построить различные секции дома на уровнях пятого, шестого и восьмого этажей. 199 дольщиков оказались пострадавшими. В конце прошлого года было объявлено о том, что достройка дома будет завершена с затратами в размере 495,4 миллиона рублей, а планируемый срок ввода многоквартирного дома в эксплуатацию - конец 2023 года.
Фото: наш.дом.рф
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