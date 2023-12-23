Аэропорт Тамбова начнет работать в ночное время 0 Происходит процесс оформления разрешения на работу аэропорта Тамбова в ночное время. Это обсуждалось в ходе встречи между главой Росавиации Дмитрием Ядровым и Главой Тамбовской области Максимом Егоровым. Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового светосигнального оборудования на

В Тамбовской области скорее всего не запретят продажу пиротехники 0 Прокуратура Тамбовской области высказала свое несогласие предложенному запрету на продажу пиротехнических изделий. Это подтверждается в отзыве по проекту постановления, который предусматривал введение ограничений на продажу и использование пиротехники с 15 декабря по 31 января в данном регионе.

В среднем на 10% увеличат стоимость услуг за штрафстоянки 0 С 1 января в нашем регионе планируется повышение тарифов на доставку и хранение автомобилей на штрафстоянке. Повышение цен ожидается примерно на 10%, что немного превышает официально прогнозируемую инфляцию.

Моршанцы станут участниками проекта «Эколята» 0 В Тамбовской области стартовал инновационный проект по созданию ассоциации сети эко-школ, который в ближайшее время привлечет более сотни школьников из различных городов региона.

В микрорайоне Донской в Тамбове открыли дублёр Советской 0 Правительство Тамбовской области объявило о завершении ремонта участка дороги Советская — Запрудная. Этот шаг предполагается способствовать разгрузке северной части города и обеспечить более быстрый доступ жителей новых микрорайонов к центру Тамбова.

В Тамбове намерены решить проблему с водителями, мешающими вывозу мусора 0 В Тамбове наблюдается увеличение случаев, когда водители автомобилей оставляют свои транспортные средства вблизи контейнерных площадок, создавая преграды для специализированных транспортных средств. Это приводит к затруднениям для сотрудников регионального оператора, которые не могут своевременно

В Тамбове открылся штаб в поддержку Владимира Путина 0 В Тамбове начал свою деятельность Региональный избирательный штаб кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Путина. Задачей штаба является сбор подписей в поддержку кандидата, а его сопредседателями стали Валерий Беляев, директор Тамбовского театра; Андрей Ким, заместитель директора по

Прокуратура через суд потребовала отремонтировать больницу в Красивке 0 Прокуратура Инжавинского муниципального округа подала иск в суд с требованием к ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ» о проведении капитального ремонта Красивской больницы.

Точный объём работ в филармонии в Тамбове определит экспертиза 0 Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области объявляет о запуске процесса экспертизы, направленной на определение окончательного объема работ, которые должен выполнить подрядчик при реконструкции Тамбовской филармонии.

Темпы роста промышленности в Тамбовской области составили 113% 0 Промышленный сектор Тамбовской области демонстрирует устойчивые темпы роста, достигая уровня в 113%, что существенно превышает среднероссийский показатель (104%). Эта информация была объявлена в ходе совещания, посвященного развитию промышленного комплекса, проведенного главой региона Максимом

ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» хочет отсудить у администрации Тамбова 285 млн рублей 0 ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» хочет через суд взыскать с администрации Тамбова свыше 285 миллионов рублей. Исковое заявление было подано в Арбитражный суд Тамбовской области 20 декабря. Представители областного арбитража сообщили, что решение о принятии дела в производство будет принято в

Уголовное дело о коррупции в управлении МЧС вернули в прокуратуру 0 Военный суд в Тамбове принял решение вернуть уголовное дело о коррупции в руководстве МЧС Липецкой области в прокуратуру. Основным подсудимым является Михаил Салфетников, который руководил ведомством с 2013 по 2020 год. Причиной возвращения дела стали выявленные нарушения в обвинительном заключении.

Назначен новый прокурор города Мичуринска 0 Старший советник юстиции Николай Гаврилов был назначен прокурором города Мичуринска на пятилетний срок. Это решение было принято на основе приказа Генерального прокурора Российской Федерации, как сообщила прокуратура Тамбовской области 20 декабря. Ранее Гаврилов занимал должность прокурора

Приставы взыскали с жителей области более 347 млн рублей по алиментам 0 За 11 месяцев 2023 года судебные приставы в Тамбовской области успешно взыскали более 347 миллионов рублей по алиментам от жителей региона. Административная ответственность была наложена на 225 должников в связи с неуплатой средств на содержание своих несовершеннолетних детей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП

Не все депутаты поддерживают бюджет Тамбова на 2024 год 0 20 декабря прошло заседание комитета по ЖКХ в Тамбовской городской Думе. В повестке дня было несколько ключевых вопросов, включая утверждение бюджета города на предстоящий год, обеспечение содержания муниципального жилья и другие аспекты.

В Тамбове расчистили участок русла реки Студенец 0 В Тамбове завершились работы по очистке участка реки Студенец в районе улицы Степана Разина (от Рассказовского моста до впадения реки в Цну). По информации регионального Минэкологии, подрядчик осуществил расчистку приблизительно 500 метров русла и удаление донных отложений объемом более 2 500

У жителей Тамбовской области растёт спрос на дрова для отопления 0 По информации на 19 декабря, в Тамбовской области было поставлено 2 тонны 631 килограмм дров (2631 кубических метров).

В Тамбове состоялась лекция Юрия Тавровского, посвящённая 130-летию Мао Цзэдуна 0 В Тамбовском государственном университете имени Державина состоялась лекция известного российского востоковеда Юрия Тавровского, приглашённого общественниками из Тамбовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы и Центра сотрудничества со странами Азии «Белый Слон».

По иску Росимущества компания Александра Полякова заплатит 5 млн рублей 0 Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск Росимущества, направленный против ООО "Агропромышленная инвестиционная компания", о взыскании средств за использование земельного участка, находящегося в федеральной собственности.

Сроки завершения строительства дороги в границах микрорайона «Донской» будут перенесены 0 В Тамбове произойдет перенос сроков завершения строительства дорог на улицах Советской и Запрудной в пределах микрорайона "Донской". Дополнительное соглашение о изменении сроков должно быть подписано между региональным министерством градостроительства и архитектуры и ООО "Строй НЭС-АБ" по решению