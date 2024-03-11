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Тамбовчанам пообещали, что у видеть закупленные в прошлом году автобусы они смогут в марте
В прошлом году осенью завершились торги на приобретение новых автобусов для Тамбова и других муниципалитетов области. Компания «Волгабус Групп» выиграла эти торги.
Согласно условиям контракта, подрядчик должен был поставить 12 новых автобусов собственного производства к 15 декабря. Однако ни на Новый год, ни к 8 марта тамбовчане не увидели на дорогах города новых автобусов. При этом обновление автобусного парка в городе действительно необходимо.
Администрация Тамбова объясняет задержки поставок проблемами с производством и логистикой. Трудности также возникли из-за санкций, загруженности заводов и процедуры растаможки. Тем не менее, подрядчик обещает выполнить свои обязательства в марте текущего года, хотя точная дата не уточнена.
В то же время Моршанск уже получил свои новые автобусы.
Фото: Тамбовская жизнь
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