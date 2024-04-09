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» » В Тамбове двух руководителей стройкомпаний суд отправил в колонию за мошенничество

В Тамбове двух руководителей стройкомпаний суд отправил в колонию за мошенничество

Сегодня, 09:02
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Октябрьский районный суд города Тамбова вынес решение по уголовному делу в отношении бывших руководителей ООО «Тамбовкавпиталстрой» и ОАО «Жилстрой», обвинив их в мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. По информации от Генеральной прокуратуры РФ, обвиненным назначены лишение свободы на сроки от 3 лет и 6 месяцев до 3 лет и 4 месяцев в колонии общего режима.

Суд установил, что с февраля 2014 года по март 2016 года фигуранты организовали подготовку и заключение фиктивных договоров о финансировании строительства между своими компаниями, а также поддельные акты приема-передачи. Позднее они передали права собственности на два нежилых помещения стоимостью более 80 миллионов рублей на аффилированное юридическое лицо, что привело к материальному ущербу для ОАО «Жилстрой».

Согласно информации из «Коммерсанта», среди обвиняемых находятся бывший глава «Тамбовкавпиталстрой» Алексей Гусев и экс-генеральный директор «Жилстрой» Сергей Крючков. В настоящее время в Ленинском районном суде Тамбова рассматривается еще одно уголовное дело против них по обвинению в мошенничестве на сумму 19 миллионов рублей. Следующее заседание назначено на 24 апреля.

ООО «Тамбовкавпиталстрой» и ОАО «Жилстрой» занимались строительством в Тамбовской области. В период с 2017 по 2019 годы обе компании были признаны банкротами.
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