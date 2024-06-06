В Мичуринске наградили участника СВО Комментариев: 0



Член Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» В.Л. Ильин в ноябре 2023 г. заключил контракт с Минобороны РФ и ушел служить на специальную военную операцию.



Владимир Леонидович – человек неравнодушный, он не мог спокойно сидеть дома, пока ребята воюют на передовой. Это решение он принял еще и благодаря примеру своего прадеда Клокотова Спиридона, который принимал участие в Первой мировой войне и стал полным георгиевским кавалером.

Владимир Леонидович боевого опыта не имел, он прошел обучение в Воронеже и получил специальность пулеметчика.



Владимир Леонидович служил на Краснолиманском направлении, где шли тяжелые, напряженные бои. В одном из них он получил ранение от вражеского украинского снайпера. Владимир Леонидович планировал сразу же после лечения продолжить службу, однако ранение оказалось тяжелым - прострел ноги с переломом большой берцовой кости, лечение затянулось на несколько месяцев. Но В.Л. Ильин надеется на выздоровление и готов продолжить службу в любом качестве.



28 мая 2024 г. Владимир Леонидович был награжден Мичуринским местным отделением Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» медалью «Участнику специальной военной операции».



Победа будет за нами, ведь ее куют настоящие герои! Мы гордимся Владимиром Леонидовичем и желаем ему скорейшего выздоровления!!! Специальная военная операция на Украине в очередной раз показала, какой сплоченный, сильный и мужественный наш народ, каких верных сынов воспитала наша Родина.Член Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» В.Л. Ильин в ноябре 2023 г. заключил контракт с Минобороны РФ и ушел служить на специальную военную операцию.Владимир Леонидович – человек неравнодушный, он не мог спокойно сидеть дома, пока ребята воюют на передовой. Это решение он принял еще и благодаря примеру своего прадеда Клокотова Спиридона, который принимал участие в Первой мировой войне и стал полным георгиевским кавалером.Владимир Леонидович боевого опыта не имел, он прошел обучение в Воронеже и получил специальность пулеметчика.Владимир Леонидович служил на Краснолиманском направлении, где шли тяжелые, напряженные бои. В одном из них он получил ранение от вражеского украинского снайпера. Владимир Леонидович планировал сразу же после лечения продолжить службу, однако ранение оказалось тяжелым - прострел ноги с переломом большой берцовой кости, лечение затянулось на несколько месяцев. Но В.Л. Ильин надеется на выздоровление и готов продолжить службу в любом качестве.28 мая 2024 г. Владимир Леонидович был награжден Мичуринским местным отделением Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» медалью «Участнику специальной военной операции».Победа будет за нами, ведь ее куют настоящие герои! Мы гордимся Владимиром Леонидовичем и желаем ему скорейшего выздоровления!!!



