Нападавших «Сытном Базаре» хулиганов оштрафовали по 500 рублей 0 Появились новые подробности о нашумевшем деле о хулиганстве на «Сытном базаре» в Тамбове. По информации «Вести Тамбов», ссылаясь на правоохранительные органы, четыре человека оштрафованы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), сумма штрафов составила 500 рублей.

В Тамбове отремонтировали крышу старинного особняка на Носовской 0 В Тамбове завершили капитальный ремонт особняка братьев Алексеевых, расположенного на улице Носовской, 6. Подрядчик выполнил работы в установленные сроки.

В Тамбове несанкционированную свалку решили спрятать под землёй 0 В Бокино в городском округе Тамбов обнаружен овраг протяжённостью почти в километр, полностью засыпанный строительным мусором, растительными отходами, кусками кирпичей, бетоном, полиэтиленом и шинами. На эту незаконную свалку наткнулись эксперты Народного фронта Тамбовской области.

От администрации Кирсанова Росприроднадзор требует возмещения 8 млн рублей ущерба 0 Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора требует от администрации города Кирсанова Тамбовской области добровольно возместить ущерб, нанесённый почве, в размере 8 198 588,48 рубля.

В Мичуринске наградили участника СВО 0 Специальная военная операция на Украине в очередной раз показала, какой сплоченный, сильный и мужественный наш народ, каких верных сынов воспитала наша Родина.

В Тамбове из-за очередной аварии на месяц перекрыли улицу Карла Маркса 0 В Тамбове с 6 июня по 6 июля прекращено движение автомобилей по улице Карла Маркса в границах домов 142 и 146. Это решение принято администрацией города из-за необходимости замены аварийного участка канализационного коллектора.

В Мичуринске выявлены нарушения при реализации национального проекта 0 В ходе проверки прокуратуры города Мичуринска по соблюдению законодательства о контрактной системе при реализации национальных проектов выявлены нарушения. В 2023 году между МБУ «Зеленхоз» и подрядной организацией были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по текущему ремонту и

Сотрудник «Тамбовской индейки» лишился пальцев в результате производственной травмы 0 В Первомайском округе Тамбовской области сотрудник убойного производства предприятия «Тамбовская индейка», принадлежащего группе «Черкизово», лишился пальцев правой руки из-за нарушения техники безопасности.

«Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает активную поддержку солдат СВО 0 Член Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» С.Г. Пальчик вот уже третий год активно занимает сбором денежных средств, закупкой оборудования и передачей его в зону проведения специальной военной операции.

Председатель областной Думы не видит возможности запретить сообщения о работе ПВО на региональном уровне 0 Предложение командира 12-й бригады и бывшего главы Тамбова Алексея Кондратьева ввести на региональном уровне ответственность за публикации фото и видео работы ПВО и вражеских БПЛА было отклонено председателем Тамбовской областной Думы Евгением Матушкиным. Матушкин пояснил, что такие меры невозможно

В Тамбове проходят рейды по точкам продажи кваса 0 В Тамбове сотрудники профильного комитета администрации города провели рейд по торговым точкам, продающим разливной квас, количество которых увеличилось с наступлением жары.

В Тамбове снова появится школа №23 0 В Тамбове вновь откроется школа № 23, которая будет располагаться в своём историческом здании по адресу улица Серпуховская, 15. Обучение в этой школе, как и раньше, будет проходить с 1 по 11 классы.

В Мичуринске заменят ветхий участок коллектора 0 Мичуринский филиал АО «ТСК» начал подготовку к замене участка центрального канализационного коллектора, который проходит от улицы Липецкая по улице Ульяновская и до улицы Шевченко в Мичуринске. Специалисты сейчас разрабатывают грунт на глубину в два метра и устанавливают шпунтовое ограждение из

Ирина Понкратова назначена руководителем Роспотребнадзора по Тамбовской области 0 Новым руководителем Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области стала Ирина Понкратова, сменившая на этой должности Татьяну Малову, ранее занимавшую пост Главного санитарного врача региона.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту драки на «Сытном базаре» 0 На фермерском рынке «Сытный базар», расположенном на пересечении Мичуринской и Магистральной улиц в Тамбове, произошла драка, запись которой попала в интернет и привлекла внимание правоохранительных органов.

Жительница Белгородской области пожаловалась на условия содержания в тамбовском лагере 0 Жительница Белгородской области пожаловалась на условия содержания детей в лагере «Искорка», который располагается в Тамбовской области в ходе проведения ежедневного прямого эфира губернатора. По её словам, пребывание детей в лагере не безопасно: в комнатах проблемы с проводкой, сломана мебель,

Командир бригады им. Князя Владимира Алексей Кондратьев предлагает запретить публикации о работе ПВО 0 Командир бригады имени Князя Владимира, принимающей участие в СВО, Алексей Кондратьев обратился к депутатам Тамбовской областной Думы с инициативой разработки закона о запрете публикаций с информацией о работе сил ПВО.

В посёлке Мордово начал работу автопавильон 0 В рабочем посёлке Мордово открылся новый автопавильон на улице Ленинский проспект, который будет обслуживать автобусные маршруты по Мордовскому округу и межмуниципальный маршрут "Мордово - Тамбов".

Молодых велосипедистов могут выгнать из помещения велоклуба 0 В Тамбове юные воспитанники велосекции при городской спортшколе № 2 могут остаться без помещения велоклуба, которое они использовали на протяжении около 40 лет. Клуб расположен в подвале жилого дома по адресу Державинская, 3а. Велосипедистам выделили это помещение в мае 1987 года решением

Спортсменов в Тамбове могут выгнать из помещения велоклуба 0 В Тамбове юные воспитанники велосекции при городской спортшколе № 2 могут лишиться помещения велоклуба, который они используют уже около 40 лет. Это помещение расположено в подвале жилого дома на улице Державинской, 3а.