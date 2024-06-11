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Апелляция заменила мошеннику условный срок на реальный
Советский районный суд города Тамбова осудил мошенника на условный срок, который в 2022−2023 годах обманывал продавцов автозапчастей на сайте «Авито». Злоумышленник вводил продавцов в заблуждение, заявляя о намерении приобрести их товары, и в результате его действий потерпевшие понесли материальный ущерб в размере 191 тысяч рублей.
Пресс-служба судов Тамбовской области сообщила, что суд признал мошенника виновным в совершении восьми преступлений. Решение предыдущей инстанции было отменено, и был вынесен новый приговор: три года и три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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