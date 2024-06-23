Тамбовская делегация приняла участие в масштабной конференции для волонтеров России Комментариев: 0

От Тамбовской области в делегацию вошли: Анна Симонова, руководитель делегации и представитель Добро.Центра МАУ «Дом молодежи», Растегаева Наталия и Екатерина Черемисина, представители Добро.Центра «Горг», Великанова Елена, представитель Регионального центра серебряного волонтерства «Молоды душой», Маркарян Тигран, представитель Волонтерского центра «Бумеранг» ТГУ им Г.Р.Державина, Анна Мистрюкова и Дмитрий Топильский, представители Добро.Центра г.Мичуринска (Ассоциация «Наш город).



В течение пяти дней представители Тамбовской области активно участвовали в программе Добро.Конференции. Основное внимание наших волонтерских организаций привлекли темы:



-реализация программ «обучение служением». Это федеральная программа, в рамках которой ВУЗы вовлекают своих студентов в участие в проектах по решению социальных проблем: студенты знакомятся с основами социального проектирования, налаживают коммуникацию с представителями некоммерческих организаций и принимают непосредственное участие в решении существующих проблем общества. Основной аспект: уделяется внимание применению навыков, получаемых студентами при обучении, для решения социальных проблем. В нашем регионе сразу два ВУЗа участвуют в реализации данной программы: Тамбовский Государственный Университет им. Г.Р.Державина и Тамбовский Государственный Технический Университет;



-введение профстандарта «Управление социальными проектами» - это совершенно новая и очень актуальная профессия, которая в скором времени будет доступна для освоения в ВУЗах нашей страны;



-развитие детского волонтерства в рамках деятельности Российского Движения детей и молодежи «Первые» (РДДМ). В нашем регионе активно функционируют школьные волонтерские отряды и участие нашей делегации в разработке стратегии развития данного вида волонтерства позволит сделать добровольческую деятельность более интересной и полезной для школьников;



-развитие деятельности Добро.Центров в России. Социальная франшиза Добро.Центров активно развивается в России, в Тамбовской области в настоящий момент зарегистрировано три Добро.Центра;



Также наша делегация приняла активное участие в разработке проектной сессии по развитию региональной политики поддержки третьего сектора и социальных инициатив. Подготовленные предложения по развитию были представлены Председателю Комитета по молодежной политике Государственной Думы РФ Артему Метелеву.



«Для нашей делегации участие в конференции прошло продуктивно. Помимо активного участия в разработке стратегий развития добровольчества в России сразу два представителя делегации получили благодарности за вклад в развитие волонтерства в России. Тигран Маркарян, директор ресурсного центра студенческих добровольческих инициатив «Бумеранг», был награжден благодарственным письмом Министра науки и высшего образования Валерия Фалькова за вклад в развитие программы «Обучение служением». Также благодарственное письмо за помощь в организации и сопровождении Акселерации Добро.Центров получила Наталия Растегаева, руководитель Добро.Центра «Горг». Стоит также отметить, что, помимо региональной делегации, в конференции приняли участие и другие представители Тамбовской области, например, Александ Сузюмов (Тамбовский Государственный Технический Университет) выступил в качестве спикера и поделился своим опытом волонтерской деятельности на международных мероприятиях»-сообщает руководитель региональной делегации Симонова Анна. В Москве завершилась ежегодная Добро.Конференция, в рамках которой встретились лидеры волонтерских организаций из всех регионов России. С 10 по 14 июня участники Добро.Конференции осваивали новые знания, обменивались опытом и разрабатывали стратегию развития добровольчества в нашей стране.От Тамбовской области в делегацию вошли: Анна Симонова, руководитель делегации и представитель Добро.Центра МАУ «Дом молодежи», Растегаева Наталия и Екатерина Черемисина, представители Добро.Центра «Горг», Великанова Елена, представитель Регионального центра серебряного волонтерства «Молоды душой», Маркарян Тигран, представитель Волонтерского центра «Бумеранг» ТГУ им Г.Р.Державина, Анна Мистрюкова и Дмитрий Топильский, представители Добро.Центра г.Мичуринска (Ассоциация «Наш город).В течение пяти дней представители Тамбовской области активно участвовали в программе Добро.Конференции. Основное внимание наших волонтерских организаций привлекли темы:-реализация программ «обучение служением». Это федеральная программа, в рамках которой ВУЗы вовлекают своих студентов в участие в проектах по решению социальных проблем: студенты знакомятся с основами социального проектирования, налаживают коммуникацию с представителями некоммерческих организаций и принимают непосредственное участие в решении существующих проблем общества. Основной аспект: уделяется внимание применению навыков, получаемых студентами при обучении, для решения социальных проблем. В нашем регионе сразу два ВУЗа участвуют в реализации данной программы: Тамбовский Государственный Университет им. Г.Р.Державина и Тамбовский Государственный Технический Университет;-введение профстандарта «Управление социальными проектами» - это совершенно новая и очень актуальная профессия, которая в скором времени будет доступна для освоения в ВУЗах нашей страны;-развитие детского волонтерства в рамках деятельности Российского Движения детей и молодежи «Первые» (РДДМ). В нашем регионе активно функционируют школьные волонтерские отряды и участие нашей делегации в разработке стратегии развития данного вида волонтерства позволит сделать добровольческую деятельность более интересной и полезной для школьников;-развитие деятельности Добро.Центров в России. Социальная франшиза Добро.Центров активно развивается в России, в Тамбовской области в настоящий момент зарегистрировано три Добро.Центра;Также наша делегация приняла активное участие в разработке проектной сессии по развитию региональной политики поддержки третьего сектора и социальных инициатив. Подготовленные предложения по развитию были представлены Председателю Комитета по молодежной политике Государственной Думы РФ Артему Метелеву.-сообщает руководитель региональной делегации Симонова Анна.



