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В Тамбове запускают проект «Академия волонтеров «Тамбовский волк»
Сегодня, 13:41
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Тамбовский Добро.Центр приглашает зооволонтеров из регионов на бесплатное онлайн-обучение, которое организует ТРОО кинологический клуб «Горг». Курс называется «Академия волонтеров «Тамбовский волк».
Команда организации регулярно развивала свои компетенции и теперь хочет поделиться инструментами развития совершенствования НКО и зоозащитных проектов с волонтерами, чтобы повлиять на развитие всего зоозащитного движения.
После прохождения курса участники получат документы о дополнительном профессиональном образовании, разработают собственный проект и освоят азы социального проектирования в области ответственного обращения с животными.
Участие бесплатное, но необходимо пройти конкурсный отбор. До 20 февраля принимаются заявки на конкурсный набор на обучение по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/63b4965902848f33ad580e7d/
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