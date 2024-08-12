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Входная группа в Пионерский парк в Тамбове будет изготовлена и установлена по отдельному контракту
Вчера, 12:30
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Входная группа в Пионерский парк в Тамбове будет изготовлена и установлена по отдельному контракту, который был заключен 19 июля с тамбовским индивидуальным предпринимателем Романом Плотниковым. Стоимость работ, определенная по итогам торгов, в которых ИП Роман Плотников был единственным участником, составила 1,6 миллиона рублей.
Основное благоустройство парка, которое выполняет липецкое ООО «СУ 1» по контракту с муниципальной дирекцией, обойдется бюджету города в 26,8 миллиона рублей, однако входная группа в эту сумму не включена.
Арт-объект будет выполнен из досок и брусков на металлическом каркасе и будет представлять собой две скругленные конструкции, расположенные на расстоянии друг от друга, образуя композицию в виде распахнутых ворот. На одной из секций будет размещена надпись «Пионерский парк». Согласно контракту, у предпринимателя есть 22 рабочих дня на изготовление и установку конструкции, что означает завершение работ к концу августа.
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