Мичуринск чтит своих героев: баннеры в память о ветеранах локальных войн появились на улицах города Комментариев: 0



За последнее время на улицах города были размещены два баннера нашим воинам – землякам: А.В. Тимошкину и Т.Б. Хайрадзе.



Баннер А.В. Тимошкину был размещен на ул. Интернациональная г. Мичуринска. Александр Вячеславович более 20-ти лет был членом нашей организации, принимал активное участие во всех проводимых мероприятий. Военный по профессии, Александр Вячеславович всю свою жизнь посвятил служению стране и народу. В 1989 г. он закончил Рязанское высшее воздушно – десантное командное училище, факультет специального назначения. В 1995 – 1996 гг. участвовал в боевых действиях в Чеченской республике, воинское звание - капитан. Работал инструктором по организации службы I категории в службе безопасности ОАО «Газпром» ООО «Газпром добыча Ямбург». Александр Вячеславович имел ведомственные и общественные награды, был награжден орденом Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» «За заслуги». В 2023 г. добровольцем ушел на специальную военную операцию. Героически погиб в декабре 2023 г.



Баннер Т.Б. Хайрадзе был размещен на ул. Красная г. Мичуринска. Томирос Биналиевич – ветеран боевых действий в Афганистане, ст. прапорщик. Он провел в Афганистане больше всех остальных - почти 3 года. Он начал свою службу там практически с самого начала. Томирос Биналиевич водил колонны с боеприпасами, стройматериалами, продуктами и всем необходимым для обеспечения 40-й армии. Все рейсы проходили под обстрелами, ни один рейс не обходился без человеческих потерь. За бой в одном из таких рейсов Томирос Биналиевич был награжден медалью «За отвагу». В сентябре этого года ветеран отметил юбилей – 70 лет.



Мы и дальше будем продолжать размещать баннеры нашим воинам – землякам, чтобы жители г. Мичуринска и Мичуринского округа знали своих героев, чтили память погибших и помнили о подвиге живых!



Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» выражает благодарность тем, кто помогает нам в этом деле: главе г. Мичуринска М.В. Харникову, главе Мичуринского муниципального округа Г.Д. Хубулову и депутату Государственной Думы А.А. Полякову, а также Правительству Тамбовской области за выделенную субсидию для НКО. Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает вести работу по уличной агитации. Наша ветеранская организация считает своим долгом размещать на улицах города и округа баннеры с изображением наших героев – ветеранов различных локальных сражений.За последнее время на улицах города были размещены два баннера нашим воинам – землякам: А.В. Тимошкину и Т.Б. Хайрадзе.Баннер А.В. Тимошкину был размещен на ул. Интернациональная г. Мичуринска. Александр Вячеславович более 20-ти лет был членом нашей организации, принимал активное участие во всех проводимых мероприятий. Военный по профессии, Александр Вячеславович всю свою жизнь посвятил служению стране и народу. В 1989 г. он закончил Рязанское высшее воздушно – десантное командное училище, факультет специального назначения. В 1995 – 1996 гг. участвовал в боевых действиях в Чеченской республике, воинское звание - капитан. Работал инструктором по организации службы I категории в службе безопасности ОАО «Газпром» ООО «Газпром добыча Ямбург». Александр Вячеславович имел ведомственные и общественные награды, был награжден орденом Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» «За заслуги». В 2023 г. добровольцем ушел на специальную военную операцию. Героически погиб в декабре 2023 г.Баннер Т.Б. Хайрадзе был размещен на ул. Красная г. Мичуринска. Томирос Биналиевич – ветеран боевых действий в Афганистане, ст. прапорщик. Он провел в Афганистане больше всех остальных - почти 3 года. Он начал свою службу там практически с самого начала. Томирос Биналиевич водил колонны с боеприпасами, стройматериалами, продуктами и всем необходимым для обеспечения 40-й армии. Все рейсы проходили под обстрелами, ни один рейс не обходился без человеческих потерь. За бой в одном из таких рейсов Томирос Биналиевич был награжден медалью «За отвагу». В сентябре этого года ветеран отметил юбилей – 70 лет.Мы и дальше будем продолжать размещать баннеры нашим воинам – землякам, чтобы жители г. Мичуринска и Мичуринского округа знали своих героев, чтили память погибших и помнили о подвиге живых!Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» выражает благодарность тем, кто помогает нам в этом деле: главе г. Мичуринска М.В. Харникову, главе Мичуринского муниципального округа Г.Д. Хубулову и депутату Государственной Думы А.А. Полякову, а также Правительству Тамбовской области за выделенную субсидию для НКО.



