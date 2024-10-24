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Прокурор Тамбовской области провёл личный приём граждан по вопросам ЖКХ и инициировал проверки
В прокуратуре Тамбовской области прошёл личный приём граждан, который провёл региональный прокурор Александр Гул. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся соблюдения прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Приём посетили 24 человека, среди которых были и граждане с инвалидностью. Наибольшее количество жалоб, в частности от девяти заявителей, касались проблем с теплоснабжением. Также жители выразили недовольство качеством подачи горячей и холодной воды, неудовлетворительным состоянием обслуживания многоквартирных домов со стороны управляющих компаний, необходимостью ремонта общедомового имущества и случаями подтопления подвалов.
Все обратившиеся получили необходимые правовые консультации. Прокурор поручил провести незамедлительные проверки, к которым привлекут специалистов в соответствующих областях. Прокуратура области взяла на контроль процесс проверок и восстановление прав граждан.
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