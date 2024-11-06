Суд в Тамбове вынес приговор по делу о хулиганских нападениях в ТРЦ «Рио» Комментариев: 0



Следствие установило, что в декабре прошлого года Карина и её компания, включая подругу и несколько других молодых людей, начали приставать к посетителям ТРЦ «Рио». Затем они напали на 20-летнюю незнакомую девушку, нанеся ей удары и унижая её. Позднее девушки продолжили свои действия, встретив на улице Советской двух подростков, которых пытались спровоцировать на драку, нанеся им более 10 ударов руками и ногами.



Суд признал девушек виновными в хулиганстве с применением насилия, совершённом группой лиц. В качестве доказательства были использованы видеозаписи, которые сами участницы нападений разместили в социальных сетях, что вызвало широкий общественный резонанс.



После того как видеозаписи стали вирусными, привлекая внимание общественности и правоохранительных органов, Карина записала видеообращение с извинениями. Однако это не помогло избежать наказания — она была помещена в СИЗО до завершения судебного процесса.



Приговор суда вызвал бурную реакцию среди местных жителей, которые следили за делом с самого начала. На данный момент не поступала информации о правовых последствиях для других участников нападений, сопровождавших девушек.



Фото: пресс-служба регионального СУ СКР

Ленинский районный суд Тамбова вынес приговор по громкому делу о серии хулиганских нападений, совершённых группой молодых людей в торгово-развлекательном центре «Рио» и его окрестностях. 18-летняя Карина К. была приговорена к 1 году и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а её 16-летняя подруга получила условный срок на 1 год.Следствие установило, что в декабре прошлого года Карина и её компания, включая подругу и несколько других молодых людей, начали приставать к посетителям ТРЦ «Рио». Затем они напали на 20-летнюю незнакомую девушку, нанеся ей удары и унижая её. Позднее девушки продолжили свои действия, встретив на улице Советской двух подростков, которых пытались спровоцировать на драку, нанеся им более 10 ударов руками и ногами.Суд признал девушек виновными в хулиганстве с применением насилия, совершённом группой лиц. В качестве доказательства были использованы видеозаписи, которые сами участницы нападений разместили в социальных сетях, что вызвало широкий общественный резонанс.После того как видеозаписи стали вирусными, привлекая внимание общественности и правоохранительных органов, Карина записала видеообращение с извинениями. Однако это не помогло избежать наказания — она была помещена в СИЗО до завершения судебного процесса.Приговор суда вызвал бурную реакцию среди местных жителей, которые следили за делом с самого начала. На данный момент не поступала информации о правовых последствиях для других участников нападений, сопровождавших девушек.Фото: пресс-служба регионального СУ СКР



