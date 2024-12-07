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Маршрут автобусов №511 Тамбов — Волчки продлён до Ивановки
Сегодня, 11:08
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С 13 декабря маршрут автобусов №511 Тамбов — Волчки будет продлён до деревни Ивановка Мордовского округа. Изменения внесены по просьбе местных жителей, чтобы улучшить транспортную доступность населённого пункта.
Теперь жители Ивановки смогут быстрее добираться до Тамбова, где находятся лечебные, социальные учреждения и Многофункциональный центр. Студенты, проживающие в Ивановке, получат удобное транспортное сообщение для поездок домой на выходные дни.
Автобусы по продлённому маршруту будут ходить по пятницам и воскресеньям. Расписание в эти дни:
- Отправление из Тамбова (автовокзал «Северный») — 06:00 и 15:45,
- Остановка «Центральный рынок» — 06:10 и 15:55,
- Из Ивановки — 08:10 и 18:00,
- Из села Волчки — 08:30 и 18:20.
Стоимость билета от Ивановки до Тамбова и обратно составит 393 рубля.
В остальные дни (понедельник, четверг, суббота) расписание останется неизменным:
- Отправление от автовокзала «Северный» — 06:00 и 16:15,
- Остановка «Центральный рынок» — 06:30 и 16:30,
- Из Волчков — 08:00 и 18:00.
Работа продлённого маршрута начнётся в тестовом режиме. В последующие недели будет проводиться мониторинг пассажиропотока, чтобы определить дальнейшую необходимость таких изменений.
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