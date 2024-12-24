Мичуринское отделение Союза ветеранов Афганистана организовало праздник для детей участников СВО 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» провело праздничное мероприятие для детей участников специальной военной операции (СВО). В преддверии Нового года ветераны Афганистана организовали для ребят новогоднюю

Арбитражный суд Тамбовской области арестовал имущество экс-руководителя "Элитстрой" Геннадия Берстенёва 0 23 декабря 2024 года Арбитражный суд Тамбовской области наложил арест на имущество бывшего руководителя строительной компании "Элитстрой" и Почётного гражданина Тамбова Геннадия Берстенёва. Эта мера связана с делом о банкротстве компании, признанной несостоятельной в 2022 году. Общая сумма исковых

В Тамбове выбрали подрядчика для реставрации памятника Зое Космодемьянской 0 Реконструкцией памятника Зое Космодемьянской в Тамбове займётся компания ООО «Наследие-Проект», которая предложила на аукционе цену в 31,2 млн рублей при начальной стоимости контракта в 34,9 млн рублей. Договор между подрядчиком и дирекцией благоустройства города был заключён 23 декабря.

В Тамбовской области подвели итоги пилотного проекта по стимулированию рождаемости 0 В правительстве Тамбовской области подведены итоги пилотного федерального проекта, направленного на стимулирование рождаемости и создание комфортных условий для семей с детьми. О результатах сообщил врио главы региона Евгений Первышов в своём телеграм-канале.

В Тамбове завершили строительство ЖК «Эльдорадо», но проблемы инфраструктуры остаются нерешёнными 0 В селе Перикса города Тамбова завершилось строительство многоэтажного дома «Эльдорадо», застройщиком которого выступило ООО «СК «Тамбов-Бетон». Проект предусматривал не только жилую застройку, но и благоустройство общественного пространства с детской площадкой, гостевой автостоянкой и зоной отдыха.

На охоте в Тамбовской области застрелили мужчину, приняв за кабана 0 В Тамбовской области на Челнавском охотничьем участке произошла трагедия: мужчина погиб, случайно принятый за дикого кабана. О происшествии сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

При поддержке РСХБ открыт второй агрокласс в Тамбовской области 0 В Тамбовской области при финансовой поддержке Россельхозбанка (РСХБ) состоялось открытие агрокласса на базе Старохмелевского филиала МБОУ «Новоникольской СОШ» Мичуринского района.

Расширение дороги на улице Советской в Тамбове задерживается из-за автосервиса 0 Работы по расширению дороги на улице Советской в Тамбове, где соединяются улица Запрудная и бульвар Энтузиастов, столкнулись с неожиданной преградой. Завершение проекта откладывается из-за автосервиса, расположенного на участке в районе деревни Красненькая. О проблеме стало известно 23 декабря на

В Тамбовской области начал работу новый созыв Общественной палаты 0 В правительстве Тамбовской области состоялось первое заседание Общественной палаты седьмого созыва. В её состав вошли 90 активных граждан, представляющих различные сферы общественной жизни и пользующихся уважением жителей региона.

В Тамбовской области запретили использование пиротехники на новогодние праздники 0 Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов подписал постановление о введении запрета на использование пиротехники с 28 декабря по 15 января. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В Тамбовской области ограничат продажу алкоголя в заведениях общепита в жилых домах 0 Депутаты Тамбовской областной думы в первом чтении одобрили законопроект, вводящий ограничения на продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

В Тамбове открылись ёлочные базары 0 С 15 декабря в Тамбове начали работу более двух десятков ёлочных базаров. Всего к праздничной торговле подготовлено около 10 тысяч деревьев, сообщили в администрации города.

Серьёзное ДТП на трассе «Тамбов-Котовск» 0 На 15 километре трассы «Тамбов-Котовск» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля ВАЗ-2109, имеющий стаж вождения менее двух лет, не справился с управлением. По предварительной версии, он отвлёкся или нарушил дистанцию, что привело к потере контроля над транспортным средством.

В Тамбове закупят приствольные решётки на 16,8 миллиона рублей 0 Власти Тамбова планируют закупить 589 приствольных решёток из чёрного полимеркомпозита. Начальная стоимость контракта составляет 16,8 миллиона рублей, что предполагает цену одной решётки более 28,5 тысячи рублей.

В Тамбовской области обсуждают запрет ночной продажи алкоголя в «наливайках» 0 Тамбовская областная Дума в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий розничную продажу алкоголя в общественных заведениях, расположенных в многоквартирных домах, в период с 23:00 до 8:00.

Смертность в Тамбовской области в 2,5 раза превысила рождаемость 0 По данным Тамбовстата, за период с января по октябрь 2024 года в Тамбовской области зарегистрировано 5,0 тыс. новорожденных, что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время смертность в регионе увеличилась на 3,8% и составила 12,7 тыс. случаев.

Ирина Гостева возглавила АО «Амбер Талвис» 0 18 декабря новым генеральным директором тамбовского АО «Амбер Талвис» была назначена Ирина Гостева, сменившая Анну Войлокову, занимавшую эту должность с 2013 года. Данные об изменениях внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Арбитражный суд ввёл наблюдение в отношении ООО «Автодор-Тамбов» 0 Арбитражный суд Тамбовской области ввёл процедуру наблюдения в отношении ООО «Автодор-Тамбов». Временным управляющим назначен Роман Чичканов, отчёт которого будет рассмотрен судом 17 апреля 2025 года.

В Тамбове завершено строительство клубного дома «Эльдорадо», жители обеспокоены состоянием инфраструктуры 0 В деревне Перикса города Тамбова завершено строительство семиэтажного многоквартирного клубного дома «Эльдорадо». Застройщиком проекта выступило ООО «СК «Тамбов-Бетон». Итоговая проверка, проведённая региональным Министерством, нарушений не выявила.

В Тамбове не удалось выбрать подрядчика для реконструкции памятника «Вечный огонь» 0 Администрация Тамбова не смогла определить подрядчика для реконструкции памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного на Соборной площади. Аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, сообщает портал госзакупок.