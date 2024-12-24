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В Тамбове завершили строительство ЖК «Эльдорадо», но проблемы инфраструктуры остаются нерешёнными
Вчера, 14:20
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В селе Перикса города Тамбова завершилось строительство многоэтажного дома «Эльдорадо», застройщиком которого выступило ООО «СК «Тамбов-Бетон». Проект предусматривал не только жилую застройку, но и благоустройство общественного пространства с детской площадкой, гостевой автостоянкой и зоной отдыха. Однако местные жители обеспокоены состоянием инфраструктуры в районе.
Основная претензия касается улицы Андреевской, ведущей к новому жилому комплексу. Дорога находится в неудовлетворительном состоянии: отсутствуют тротуары, качественное покрытие и уличное освещение. Жители неоднократно обращались в городскую администрацию с просьбами о ремонте, но получали лишь расплывчатые обещания без указания конкретных сроков.
В связи с этим депутат Тамбовской городской думы Артём Александров направил обращение в прокуратуру. Он указал на возможное нарушение федеральных законов № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» и № 257-ФЗ «О дорогах и дорожной деятельности». В своём запросе депутат потребовал обязать администрацию обозначить конкретные сроки ремонта и проверить действия Комитета дорожного хозяйства.
Местные жители надеются, что вмешательство прокуратуры ускорит решение вопроса и приведёт к улучшению дорожной инфраструктуры в районе.
Фото: Элеонора Соса ПроТамбов
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