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В Тамбове завершено строительство клубного дома «Эльдорадо», жители обеспокоены состоянием инфраструктуры
Сегодня, 11:51
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В деревне Перикса города Тамбова завершено строительство семиэтажного многоквартирного клубного дома «Эльдорадо». Застройщиком проекта выступило ООО «СК «Тамбов-Бетон». Итоговая проверка, проведённая региональным Министерством, нарушений не выявила.
Проект позиционируется как современный жилой комплекс с комфортными условиями проживания. Покупателям предлагаются квартиры с чистовой отделкой, разнообразной планировкой и площадью. Общественные пространства выполнены в уютном дизайне, а на прилегающей территории расположены современная детская площадка и гостевая автостоянка.
Однако строительство дома в районе с разрушенной инфраструктурой вызывает серьёзные опасения у местных жителей. Они жалуются на отсутствие тротуаров, уличного освещения и катастрофическое состояние дорог, включая участок через гаражный массив, соединяющийся с улицей Периксы. Особенно остро стоит проблема с «водопропускным сооружением» через реку Жигалка, требующим реконструкции.
Несмотря на многочисленные обращения граждан, администрация города ограничивается общими обещаниями рассмотреть возможность ремонта, не называя конкретных сроков.
Депутат городской Думы Артём Александров направил обращение в прокуратуру с требованием проверить действия Комитета дорожного хозяйства и транспорта, а также обязать администрацию установить чёткие сроки выполнения ремонтных работ. В своём обращении он сослался на возможное нарушение Федеральных законов № 131-ФЗ и № 257-ФЗ.
Местные жители надеются, что внимание прокуратуры ускорит решение накопившихся проблем и обеспечит развитие инфраструктуры района.
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