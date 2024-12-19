В Тамбове завершено строительство клубного дома «Эльдорадо», жители обеспокоены состоянием инфраструктуры 0 В деревне Перикса города Тамбова завершено строительство семиэтажного многоквартирного клубного дома «Эльдорадо». Застройщиком проекта выступило ООО «СК «Тамбов-Бетон». Итоговая проверка, проведённая региональным Министерством, нарушений не выявила.

В Тамбове не удалось выбрать подрядчика для реконструкции памятника «Вечный огонь» 0 Администрация Тамбова не смогла определить подрядчика для реконструкции памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного на Соборной площади. Аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, сообщает портал госзакупок.

В Тамбове задержаны два 18-летних наркокурьера с крупной партией мефедрона 0 18 декабря сотрудники наркоконтроля УМВД России по Тамбову задержали двух 18-летних жителей Воронежской области, подозреваемых в распространении наркотиков. По данным полиции, молодые люди прибыли в Тамбов для сбыта крупной партии синтетического наркотика мефедрон.

В посёлке Новая Ляда жители остались без уличного освещения на улице 2-Малоталинская 0 С 27 ноября улица 2-Малоталинская, которой ежедневно пользуются пенсионеры и школьники, остаётся без уличного освещения. По информации местных жителей, темнота на дороге создает серьёзные неудобства, особенно утром и вечером, когда прихожане храма вынуждены добираться практически на ощупь.

В Тамбове судебные приставы выдворили 21 иностранца за нарушение миграционного законодательства 0 Судебные приставы Тамбовской области осуществили выдворение 21 гражданина ближнего зарубежья, находившихся в России нелегально. В отношении каждого из них судом были вынесены постановления о принудительном выдворении за нарушение правил въезда и пребывания в стране.

В Тамбове на улице Пионерской будут класть асфальт 0 На участке улицы Пионерской между Советской и Астраханской с 8:00 20 декабря до завершения работ 21 декабря будет запрещена остановка, стоянка и движение автомобилей, кроме общественного транспорта.

В Тамбовском районе выявлены нарушения при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» 0 Прокуратура Тамбовского района установила, что ростовская компания ООО «Тандем» не исполнила контракт на благоустройство территории деревни Крутые Выселки. Стоимость контракта составляла 31,5 млн рублей.

В Тамбове на месте промзоны появятся два жилых дома 0 На месте бывшей промзоны около улицы Защитной в Тамбове построят два 17-этажных жилых дома. Информация об этом содержится в договоре о комплексном развитии территории, заключённом городскими властями.

Жители Тамбовского лесхоза требуют остановить вырубку леса 0 Жители, проживающие на территории Тамбовского лесхоза, обратились к депутату Тамбовской городской Думы Артёму Александрову с жалобой на очередной случай вырубки лесных насаждений. Ранее в августе этого года они сообщали о спиле 13 сосен, несмотря на действующий запрет.

В Мичуринском округе ликвидирован пожар после атаки БПЛА 0 В Мичуринском округе Тамбовской области ликвидирован пожар, возникший в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

Прокуратура через суд требует благоустройства двора на улице Чичканова в Тамбове 0 Лидер фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артём Александров получил ответ от прокуратуры Тамбовской области по жалобам жителей домов №№ 18, 20, 22 и 48 на улице Чичканова о благоустройстве их двора.

Суд рассмотрит иск о взыскании ущерба с Токаревской птицефабрики за загрязнение реки 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск прокуратуры региона, в котором с ОАО «Токаревская птицефабрика» планируется взыскать 1,8 млн рублей ущерба, причинённого реке Мокрая Панда. Предварительное заседание по этому делу назначено на 29 января 2025 года, - сообщает издание

Поздравление детей участников специальной военной операции в Мичуринске 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» на протяжении последних 2,5 лет большую роль в своей работе уделяет участникам специальной военной операции и членам их семей. Наша ветеранская организация открывает

На улице Пионерской в Тамбове уложили некачественный асфальт после многочисленных переносов сроков 0 Ремонтные работы на улице Пионерской в Тамбове вновь затянулись, а их качество вызывает серьёзные нарекания. Подрядчик приступил к укладке асфальта 12 декабря с обещанием завершить всё за два дня, однако к 17 декабря ремонт так и не был полностью завершён.

Жители Котовска получат перерасчёт за отопление 0 Компания «Компьюлинк Инфраструктура ТО» возместит жителям Котовска более 5,5 миллионов рублей за отопление, сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

Прокуратура выявила нарушения в реализации концессионного соглашения по водоснабжению в Тамбове 0 Прокуратура Тамбовской области провела проверку исполнения концессионного соглашения по водоснабжению и водоотведению в Тамбове. Проверка была основана на материалах Контрольно-счётной палаты (КСП), которые указали на возможные нарушения условий соглашения, включая реконструкцию магистрального

Жители села Покрово-Пригородное требуют решения проблемы с наледью 0 В селе Покрово-Пригородное Тамбовского городского округа несколько дней не устраняли последствия порыва на сетях водоснабжения, из-за чего на улице образовалась наледь. Ситуация создала серьёзную угрозу как для движения транспорта, так и для пешеходов, особенно вблизи автобусной остановки.

Жители Тамбова записали повторное обращение к президенту о капитальном ремонте дома 0 Жители многоквартирного дома № 131 по улице Чичканова в Тамбове вновь обратились к президенту России Владимиру Путину, записав повторное видеообращение. Они просят вмешаться в ситуацию с капитальным ремонтом их дома, которая, по их словам, остаётся нерешённой уже много лет, - сообщает издание

Возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в пруду «Рогатый» 0 Вблизи деревни Барановка Токаревского муниципального округа массовая гибель рыбы в пруду «Рогатый» привела к возбуждению уголовного дела по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод, повлекшее существенный вред животному миру и рыбным запасам). Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области

В Тамбове жители улицы Николая Вирты месяцами ждут ликвидации коммунального разрытия 0 Жители дома №28 по улице Николая Вирты уже более месяца терпят неудобства из-за коммунального разрытия, оставленного после ремонта труб отопления 11 ноября. Разрытие, которое не засыпают до сих пор, вызывает негодование горожан: около 30 человек вынуждены буквально отапливать улицу, оплачивая