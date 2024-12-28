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Депутаты Тамбовской городской Думы поздравили детей с наступающим Новым годом
Сегодня, 09:14
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В Тамбове продолжается традиция поздравлять юных жителей с новогодними праздниками. Депутаты городской Думы от КПРФ Артем Александров и Григорий Назаров приняли участие в праздничных мероприятиях, организованных для детей города.
В рамках акции они посетили Тамбовское отделение Всероссийского общества инвалидов и детский фонд, где встретились с детьми и их родителями. Депутаты передали сладкие подарки и поздравления, создав праздничную атмосферу.
«Видеть улыбки на лицах детей и их родителей – лучшая награда за наши усилия», – отметил Артем Александров.
Депутаты также подчеркнули важность заботы о тех, кто нуждается в поддержке. В течение года фракция КПРФ активно помогала социально незащищенным семьям. Например, к началу учебного года при участии АНО «Лидер Про» была организована благотворительная акция «Дорога добра», в рамках которой многодетным и малообеспеченным семьям оказали значительную помощь.
Праздничные мероприятия и благотворительные акции становятся добрым примером поддержки и внимания к жителям региона.
Фото: Тамбовская городская Дума
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