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Озерная ВЭС в Тамбовской области станет частью энергетической стратегии России
Сегодня, 09:42
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Озерная ветроэлектростанция, строительство которой запланировано в Тамбовской области, была включена в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин 30 декабря. Долгосрочная схема, опубликованная на официальном сайте правительства, рассчитана до 2042 года и предусматривает оптимизацию структуры энергогенерации, устранение потенциального дефицита электроэнергии и укрепление надёжности энергосистемы.
Согласно плану, общий объём нового генерирующего оборудования к 2042 году составит 88,477 млн кВт, что позволит довести суммарную мощность электростанций страны до 299,345 млн кВт. Ожидается, что доля атомных электростанций увеличится с 18,9% в 2023 году до 24% в 2042-м. Также возрастёт значение ветровых и солнечных электростанций — их вклад вырастет с 0,8% до 3,3%. Одновременно доля тепловых станций снизится с 62,7% до 57,4%.
Озерная ВЭС, которая должна быть введена в эксплуатацию в 2027 году, будет иметь мощность 151,2 МВт. Реализацией проекта занимается АО «ВетроОГК-2», входящее в структуру государственной корпорации «Росатом».
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