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Стоимость ОСАГО в Тамбовской области останется прежней
Сегодня, 08:18
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Жители Тамбовской области могут быть спокойны — территориальные коэффициенты для расчёта стоимости полиса ОСАГО в регионе останутся неизменными. Банк России не внес изменений для Тамбовской области, несмотря на повышение коэффициентов в 18 других регионах.
По данным регионального отделения Банка России, за 9 месяцев прошлого года в области было заключено более 233,6 тысяч договоров ОСАГО на общую сумму свыше 1,3 млн рублей. Средняя стоимость полиса составила около 5,6 тысяч рублей.
Страховщики напоминают, что оформить выплаты по ОСАГО теперь можно дистанционно. Заявления о компенсации ущерба принимаются через сайты и приложения страховых компаний. При оформлении ДТП по европротоколу доступна подача заявления через «Помощник ОСАГО» или «Госуслуги Авто». После подачи электронных документов страховщик организует ремонт или перечислит денежную компенсацию, минимизируя необходимость личного визита.
Это нововведение упрощает процесс получения выплат, особенно в условиях современных требований к цифровизации услуг.
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