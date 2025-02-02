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Моршанский лесхоз обновляет технику для сохранения лесов
Вчера, 10:15
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С 2019 года Моршанский лесхоз успешно выполняет показатели федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». За шесть лет предприятие приобрело 40 единиц техники и специализированного оборудования, что значительно повысило эффективность работ по сохранению лесов, включая противопожарные мероприятия и лесохозяйственные работы.
В 2025 году лесхоз планирует направить на обновление автопарка свыше 40 миллионов рублей благодаря национальному проекту «Экологическое благополучие», пришедшему на смену проекту «Экология». Уже подписан контракт с челябинской компанией «Уралснабтранс» на поставку современного лесовоза «Урал», оснащенного манипулятором, и роспуска лесовозного. Ожидается, что новая техника поступит в распоряжение лесхоза в феврале.
С 1 января 2025 года все лесовозы и лесохозяйственная техника будут оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволит в режиме реального времени отслеживать их движение и повышать эффективность управления лесными ресурсами.
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Водитель лесхоза Андрей Сажников отмечает: «Удобные, мощные, манёвренные, на такой технике приятно работать. Она приспособлена к разным видам работ: и по заготовке леса, и по созданию минерализованных полос, и посадке саженцев. Отличная техника».
Обновление технического парка способствует повышению эффективности и безопасности работ по сохранению и восстановлению лесов в регионе.
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