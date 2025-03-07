Росприроднадзор вынес администрации Тамбова предостережение из-за свалки в микрорайоне Майский 0 Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора объявило администрации Тамбова предостережение в связи с обнаруженной несанкционированной свалкой в микрорайоне Майский, поселка Первомайский, который входит в состав городского округа. Информация о нарушении была опубликована в

В Тамбове повторно объявили торги на реконструкцию мемориала «Вечный огонь» 0 Администрация Тамбова объявила новые торги для поиска подрядчика на реконструкцию мемориального комплекса «Вечный огонь». Это уже вторая попытка найти исполнителя — первые торги, прошедшие в декабре 2024 года, не привлекли ни одной компании.

В Тамбовской области обсудили вопросы вывоза мусора и борьбы с незаконными свалками 0 Руководство АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) продолжает встречи с представителями муниципалитетов, чтобы решить вопросы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). В январе 2025 года рабочие совещания прошли в Инжавино и Токарёвке, где обсудили вывоз мусора, состояние контейнерных

Прокуратура проверит обстоятельства нападения на подростка в Мичуринске после публикаций в СМИ 0 Прокурор Тамбовской области Александр Гулягин поручил провести проверку по сообщениям СМИ о нападении на несовершеннолетнего в Мичуринске. Информация о происшествии ранее появилась в нескольких региональных изданиях.

В Тамбове водитель без прав спровоцировал ДТП, в котором пострадала женщина 0 6 марта в Тамбове на улице Гастелло произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешехода. 23-летний водитель «Шевроле Нивы» врезался в припаркованную машину Kia, которая от сильного удара вылетела на тротуар и сбила 43-летнюю женщину.

В Тамбове Росприроднадзор выявил незаконный сброс сточных вод в реку Цну 0 Сотрудники Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора обнаружили незаконный сброс загрязнённых сточных вод в реку Цну в районе Архиерейского леса. Как сообщили в пресс-службе ведомства, при обследовании территории была найдена бетонная труба, через которую загрязнённые

В Тамбове жильцы аварийного исторического дома готовятся к новому суду с властями 0 Жители аварийного дома № 19 по улице Студенецкой Набережной в Тамбове готовятся вновь обратиться в суд из-за затянувшегося решения вопроса с расселением. Здание было признано аварийным ещё в 2013 году, однако вопрос о переселении до сих пор не решён.

В Мичуринском округе ФСБ обнаружила нарколабораторию с 54 килограммами наркотиков 0 Сотрудники Управления ФСБ России по Тамбовской области пресекли деятельность нарколаборатории в Мичуринском округе. В организации незаконного производства запрещённых веществ подозревается 44-летний местный житель.

В Тамбове начали штрафовать за выброшенные на контейнерные площадки шины 0 С 1 марта в Тамбове автолюбители, которые выбрасывают старые покрышки на контейнерные площадки, будут привлекаться к административной ответственности. Такое решение приняли власти города для борьбы с незаконным складированием опасных отходов, сообщили в администрации Тамбова.

Суд обязал ООО «Русагро-Тамбов» выплатить ущерб за загрязнение реки Царёвки 0 Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры к ООО «Русагро-Тамбов» о возмещении ущерба, причинённого незаконным сбросом сточных вод в реку Царёвку. Предприятие обязано выплатить более 4,4 млн рублей за причинённый экологии вред.

Тамбовчане вложили более 6 млрд рублей в строительство жилья через эскроу-счета 0 В Тамбовской области подвели итоги использования счетов эскроу при строительстве жилья. Как сообщили в региональном отделении Банка России, на начало 2025 года на таких счетах находится более 6 млрд рублей от жителей региона, ожидающих завершения строительства квартир.

Росприроднадзор выявил серьёзные нарушения в работе ООО «КомЭк» в Тамбовской области 0 Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора сообщило о серьёзных нарушениях природоохранного законодательства, допущенных ООО «КомЭк». Надзорное ведомство уже выдало руководству компании предписания, обязательные к исполнению в установленные сроки. Ход устранения нарушений

В Тамбове подрядчика оштрафовали на 831 тысячу рублей за срыв капремонта дома 0 Прокуратура Тамбовской области привлекла к административной ответственности компанию, нарушившую условия контракта на капитальный ремонт многоквартирного дома по улице Энгельса, 6 в Тамбове.

В Тамбовской области за неделю число заболевших ОРВИ выросло в 1,4 раза 0 С 24 февраля по 2 марта в Тамбовской области зафиксирован существенный рост заболеваемости ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, число заболевших увеличилось в 1,4 раза по сравнению с предыдущей неделей.

Жители дома на улице Свободная, 14 пожаловались на бездействие Водоканала при аварии 0 К депутату Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёму Александрову обратился председатель совета многоквартирного дома по адресу Свободная, 14 города Тамбова с жалобой на длительное бездействие Водоканала при ликвидации аварийной ситуации.

В Тамбовской области подвели итоги недели обращений граждан 0 В Центре управления регионом Тамбовской области подвели итоги последней зимней недели. С 22 по 28 февраля специалисты зафиксировали 932 обращения от жителей. Граждане оставляли свои жалобы и вопросы в комментариях и личных сообщениях на официальных страницах органов власти и госучреждений.

В Тамбове возбуждено уголовное дело о хищении средств при реконструкции филармонии 0 Следственное управление СК России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по факту хищения бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в рамках реконструкции областной филармонии. Расследование началось после обращения врио губернатора региона Евгения Первышова, который потребовал провести полную

В Тамбове студент напал на девушку в баре, возбуждено уголовное дело 0 В ночь на 1 марта в баре «59.62» на улице Державинской произошёл инцидент, завершившийся возбуждением уголовного дела. 21-летний студент четвёртого курса одного из тамбовских вузов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил стеклянным бокалом лицо 23-летней девушке.

В Тамбове обсудили меры по повышению безопасности дорожного движения 0 В Тамбове состоялось заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Специалисты проанализировали аварийность на дорогах областного центра и обозначили наиболее опасные участки, где чаще всего происходят ДТП.

Стоимость капитального ремонта школы в Первомайском выросла до 122 млн рублей 0 Начальная стоимость капитального ремонта третьего корпуса Первомайской средней школы увеличилась почти на 19 миллионов рублей, достигнув 122 миллионов. Очередной, уже четвёртый по счёту, конкурс на проведение работ был объявлен 27 февраля в Единой информационной системе «Закупки». Заявки