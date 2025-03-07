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Росприроднадзор вынес администрации Тамбова предостережение из-за свалки в микрорайоне Майский

Сегодня, 08:23
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Росприроднадзор вынес администрации Тамбова предостережение из-за свалки в микрорайоне МайскийЦентрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора объявило администрации Тамбова предостережение в связи с обнаруженной несанкционированной свалкой в микрорайоне Майский, поселка Первомайский, который входит в состав городского округа. Информация о нарушении была опубликована в Едином реестре проверок на сайте Генеральной прокуратуры России.

Жалобу на скопление отходов в районе улицы Коломенская, рядом с ручьём Ближний Колов, подал местный житель. Проверка подтвердила наличие свалки, на которой были обнаружены мебель, бытовой мусор, картон, полиэтиленовая плёнка, порубочные остатки и деревянные поддоны. При этом участок, где находится мусор, предназначен для улично-дорожной сети и не должен использоваться для складирования отходов.

Росприроднадзор потребовал от администрации Тамбова принять меры для устранения нарушения и соблюдать обязательные требования статей 12 и 42 Земельного кодекса РФ, которые регламентируют использование земельных участков. В случае бездействия могут последовать дополнительные меры реагирования со стороны надзорных органов.

Фото: Росприроднадзор
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