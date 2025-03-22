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В Тамбове обсудили чипирование пчёл: съезд пчеловодов собрал участников из семи регионов России и Беларуси
В Тамбове состоялся межрегиональный съезд пчеловодов, в котором приняли участие специалисты из семи субъектов России и Беларуси. На встрече обсуждали актуальные вопросы отрасли: внедрение новых технологий, модернизацию пасек, а также изменения в законодательстве, напрямую влияющие на работу пасечников.
Одной из главных тем съезда стало обязательное чипирование ульев, введённое в России в прошлом году. Согласно новым требованиям, каждый улей должен быть промаркирован специальным чипом со штрих-кодом, который даёт доступ к информации о пчелиной семье в системе Россельхознадзора. Отметку необходимо сделать не позднее двух недель после заселения улья. В противном случае владельцу может грозить штраф.
Внедрение новых правил вызвало активное обсуждение среди участников съезда. Пчеловоды делились опытом, обменивались мнениями по поводу удобства системы и её влияния на ведение хозяйства.
В Тамбовской области сегодня зарегистрировано порядка 5100 пчеловодов. Регион остаётся одним из ключевых центров развития пчеловодства в Черноземье и активно внедряет современные подходы в отрасль.
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