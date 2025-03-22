Россельхозбанк возобновил приём заявок на семейную ипотеку в Тамбовской области 0 РСХБ обновил условия программы «Семейная ипотека». Оформить кредит с государственной поддержкой могут жители всех регионов России, минимальная сумма кредита снижена до 3 млн. Субсидированное кредитование доступно в онлайн-канале на платформе Своё Жильё, направленной на приобретение недвижимости.

Ветераны и участники СВО из Мичуринска прошли медобследование в госпитале для ветеранов войн 0 16 членов Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» прошли комплексное медицинское обследование в Тамбовском областном госпитале для ветеранов войн. Среди них — ветераны боевых действий, участники специальной

Тамбовская врач Татьяна Татаринцева удостоена медали Луки Крымского за помощь на новых территориях 0 Врач-невролог Тамбовской областной клинической больницы Татьяна Татаринцева награждена медалью Луки Крымского по Указу Президента России Владимира Путина. Эта высокая государственная награда вручена за самоотверженный труд в сложных условиях и профессиональную помощь, оказанную мирному населению на

В Тамбове обсудили чипирование пчёл: съезд пчеловодов собрал участников из семи регионов России и Беларуси 0 В Тамбове состоялся межрегиональный съезд пчеловодов, в котором приняли участие специалисты из семи субъектов России и Беларуси. На встрече обсуждали актуальные вопросы отрасли: внедрение новых технологий, модернизацию пасек, а также изменения в законодательстве, напрямую влияющие на работу

Тамбов получит почти полмиллиарда рублей дополнительно на ремонт дорог 0 В 2025 году Тамбову выделят из областного бюджета дополнительно 448 миллионов рублей на ремонт дорог. Таким образом, общий объём средств, направленных на обновление улично-дорожной сети города, составит свыше 784 миллионов рублей. Это почти половина от общего объёма субсидий, распределяемых между

Улицу Октябрьскую в Тамбове ждёт комплексное обновление 0 21 марта глава администрации Тамбова Максим Косенков провёл выездной обход улицы Октябрьской, чтобы лично оценить её текущее состояние. По его словам, улица требует серьёзного обновления, и все проблемные участки — на виду.

В Тамбове снова мелеет Цна: ситуацию осложняет ремонт плотины 0 Весна 2025 года вновь принесла жителям Тамбова тревожную картину — уровень воды в реке Цне заметно снизился. Особенно обеспокоены дачники и жители прилегающих районов: река, как и в предыдущие годы, мелеет. Однако в этот раз ситуация осложняется капитальным ремонтом плотины в районе Пригородного

В Тамбовской области могут пройти внеплановые проверки ряда ключевых организаций 0 На ближайшем заседании Тамбовской областной Думы депутаты рассмотрят обращение врио главы региона Евгения Первышова о необходимости проведения внеплановых контрольных мероприятий Контрольно-счётной палатой региона. Речь идёт о проверках деятельности сразу нескольких крупных компаний, играющих

В лобовом ДТП на трассе Воронеж–Тамбов погибли четыре человека 0 Серьёзная авария с трагическими последствиями произошла днём 21 марта на 57-м километре автодороги «Воронеж–Тамбов». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, около 14:00 лоб в лоб столкнулись автомобили LADA Priora и Opel.

Директор торговой компании в Тамбовской области предстанет перед судом за невыплату зарплаты 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Торговый дом «Транссервис». Руководителя предприятия обвиняют в длительной невыплате заработной платы своим сотрудникам, несмотря на наличие финансовых средств.

Евгений Первышов потребовал ужесточить контроль за подрядчиками 0 Ремонт дорог остаётся одной из самых острых тем в Тамбовской области. На оперативном совещании в региональном правительстве врио губернатора Евгений Первышов заявил о необходимости полного обследования всех дорожных участков, находящихся на гарантии, после зимнего периода. По его словам, на многих

ОНФ требует проверки Ласковского карьера из-за подозрений в сбросе нечистот 0 В Тамбове Народный фронт (ОНФ) инициировал проверку по факту возможного загрязнения Ласковского карьера — одного из самых популярных мест отдыха горожан. Поводом для обращения стала жалоба местного жителя, который в конце февраля сообщил о появлении ассенизаторских машин на территории пляжа.

Реконструкция кадетского корпуса имени Л.С. Дёмина в Тамбове затягивается: здание стоит без крыши и окон 0 Капитальный ремонт здания кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Л.С. Дёмина в Тамбове оказался под угрозой срыва. Как сообщили бывшие курсанты, объект по состоянию на март остаётся без крыши и окон, а строительные работы приостановлены. Причиной стала неисполнительность прежнего

Проблему подтопления домов в микрорайоне ТЭЦ предложили решать через экологическое ведомство 0 На заседании комитета Тамбовской городской Думы по вопросам ЖКХ вновь обсуждали проблему многолетнего подтопления подвалов многоквартирных домов по улице Энергетиков и Совхозному переулку. Речь идёт о домах № 1 и 3 на Энергетиков и домах № 26 и 26А в переулке, жители которых регулярно жалуются на

В Тамбовской области обсудили меры борьбы с контрафактной обувью 0 Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов принял участие в заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Совещание в режиме видеоконференции провёл первый вице-премьер России Денис Мантуров, основной темой стало противодействие выпуску и

В прокуратуре Тамбовской области открыта горячая линия по вопросам льготных лекарств 0 С 20 марта по 1 июля в прокуратуре Тамбовской области начнёт работать горячая линия, куда жители региона смогут обратиться с вопросами об обеспечении льготными лекарствами. Такое решение принято в связи с серьёзными проблемами в этой сфере, из-за которых многие пациенты месяцами не могут получить

В Тамбове завершено расследование дела о гибели пациентки из-за ошибки врача 0 Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении врача-анестезиолога-реаниматолога, которого обвиняют в причинении смерти пациентке по неосторожности. По данным следствия, именно его ошибки при интубации стали причиной трагического исхода.

В Тамбовской области обновляют контейнерные площадки: закуплено 858 мусорных баков 0 Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами начал обновление контейнерного парка в Тамбовской области. В 2025 году планируется приобрести 858 новых контейнеров. На сегодняшний день в регион поступила первая партия, включающая 150 металлических контейнеров, 100 пластиковых

В Тамбовской области в 2025 году отремонтируют 270 км дорог, два моста и путепровод 0 В 2025 году в Тамбовской области запланирован масштабный ремонт дорожной инфраструктуры. В рамках национального проекта и региональных госпрограмм будет восстановлено 270 километров дорог, два моста и один путепровод. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Тамбове почтили память Евгения Боратынского 0 18 марта в сквере Боратынского в центре Тамбова состоялось торжественное возложение цветов к памятнику великому поэту золотого века. В честь 225-летия Евгения Боратынского здесь собрались поэты, литераторы и музыканты, чтобы отдать дань памяти выдающемуся земляку.