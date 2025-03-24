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В Тамбове в мусорном баке обнаружили енота — животное временно приютил центр «Доброе сердце»
Необычная находка в одном из мусорных баков Тамбова удивила даже опытных волонтёров: в контейнере оказался енот. Об этом сообщили в официальных сообществах приюта «Доброе сердце», где животное временно разместили.
Подробности — где именно и при каких обстоятельствах была найдена енотиха — сотрудники приюта пообещали раскрыть позднее. Пока известно лишь то, что это самка, и, по словам волонтёров, она чувствует себя удовлетворительно.«Немного о новом жителе приюта. Надеемся, у нас она будет недолго. Да, Тамбов дожил до енотов в мусорных баках»,
— написали сотрудники приюта.
Сейчас специалисты оценивают состояние животного и решают, куда енота можно будет пристроить — в специальный центр или к ответственному владельцу.
Фото: vk.com/club_dobroe_serdce_tmb
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Необычная находка в одном из мусорных баков Тамбова удивила даже опытных волонтёров: в контейнере оказался енот. Об этом сообщили в официальных сообществах приюта «Доброе сердце», где животное временно разместили.
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