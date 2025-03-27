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» » В Тамбовской области узаконили эвтаназию агрессивных и смертельно больных бездомных животных

В Тамбовской области узаконили эвтаназию агрессивных и смертельно больных бездомных животных

Сегодня, 09:41
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Депутаты Тамбовской областной Думы приняли законопроект № 914, касающийся обращения с животными без владельцев. Одним из ключевых положений документа стало введение понятия «пункт временного содержания животных», где в исключительных случаях будет разрешена эвтаназия особо опасных особей.

Как пояснил председатель облдумы Евгений Матушкин, речь идёт не о массовом умерщвлении, а о строго регламентированной процедуре, применяемой к агрессивным или смертельно больным животным, представляющим угрозу для людей, например, при подозрении на бешенство.

— Решение о проведении эвтаназии будут принимать исключительно специалисты ветеринарных служб после соответствующих заключений. Это вынужденная мера в условиях растущего числа нападений на людей, особенно детей, — подчеркнул Матушкин.

Вместе с тем обсуждались и другие аспекты регулирования численности бездомных животных. В регионе планируется расширение сети приютов и пунктов временного содержания. Сейчас в области действуют всего два официальных места содержания, и власти намерены увеличить их число за счёт дополнительных бюджетных ассигнований.

Зампред аграрного комитета Павел Плотников отметил, что новые пункты временного содержания будут создаваться при приютах, но в отличие от последних, здесь федеральным законом допускается проведение эвтаназии.

Региональные власти также выразили готовность поддерживать волонтёров и частные приюты, которые добровольно берут на себя заботу о бездомных животных.
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В Тамбовской области узаконили эвтаназию агрессивных и смертельно больных бездомных животных

Сегодня, 09:41
0
Депутаты Тамбовской областной Думы приняли законопроект № 914, касающийся обращения с животными без владельцев. Одним из ключевых положений документа стало введение понятия «пункт временного содержания животных», где в исключительных случаях будет разрешена эвтаназия особо опасных особей.

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