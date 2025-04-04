В Тамбовской области раскрыты случаи фиктивной регистрации иностранных граждан Комментариев: 0



Первый случай был зафиксирован в селе Максим Горький Жердевского района. Как установили сотрудники ОМВД России «Жердевский», женщина 1991 года рождения за денежное вознаграждение зарегистрировала у себя иностранную гражданку, заранее зная, что та не будет проживать по указанному адресу.



Похожая ситуация произошла в селе Питерское Моршанского района, где мужчина 1993 года рождения также незаконно оформил регистрацию иностранки по месту своего жительства. Материалы обеих проверок уже переданы в следственные органы.



В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 322.2 УК РФ — «Фиктивная регистрация гражданина РФ или иностранного гражданина по месту жительства или пребывания». Согласно законодательству, нарушителям грозят штрафы от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.



Полиция напоминает: фиктивная регистрация — серьёзное правонарушение, способствующее созданию условий для нелегального нахождения граждан на территории РФ. Правоохранительные органы призывают жителей области сообщать о подобных фактах по телефонам:



📞 79-09-54 или 102 (для звонков с мобильного).



Все обращения будут тщательно проверены, по итогам — приняты процессуальные решения.



Фото: УМВД по Тамбовской области

3 апреля сотрудники полиции в двух районах Тамбовской области выявили факты фиктивной регистрации иностранных граждан, оформивших прописку по ложным адресам.Первый случай был зафиксирован в селе Максим Горький Жердевского района. Как установили сотрудники ОМВД России «Жердевский», женщина 1991 года рождения за денежное вознаграждение зарегистрировала у себя иностранную гражданку, заранее зная, что та не будет проживать по указанному адресу.Похожая ситуация произошла в селе Питерское Моршанского района, где мужчина 1993 года рождения также незаконно оформил регистрацию иностранки по месту своего жительства. Материалы обеих проверок уже переданы в следственные органы.В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 322.2 УК РФ — «Фиктивная регистрация гражданина РФ или иностранного гражданина по месту жительства или пребывания». Согласно законодательству, нарушителям грозят штрафы от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.Полиция напоминает: фиктивная регистрация — серьёзное правонарушение, способствующее созданию условий для нелегального нахождения граждан на территории РФ. Правоохранительные органы призывают жителей области сообщать о подобных фактах по телефонам:📞 79-09-54 или 102 (для звонков с мобильного).Все обращения будут тщательно проверены, по итогам — приняты процессуальные решения.Фото: УМВД по Тамбовской области



