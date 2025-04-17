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Михаил Краснянский переизбран ректором ТГТУ

Сегодня, 07:43
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17 апреля в Тамбовском государственном техническом университете состоялась конференция работников и обучающихся, на которой прошли выборы ректора. Руководителя вуза избирают сроком на пять лет — предыдущие выборы состоялись летом 2020 года. Тогда ректором стал Михаил Краснянский, который вновь выдвинул свою кандидатуру и получил абсолютную поддержку коллектива.

На пост также претендовали проректор по развитию имущественного комплекса Александр Майстренко и проректор по научной работе Дмитрий Муромцев. Перед голосованием каждый из кандидатов представил свою предвыборную программу. В голосовании приняли участие представители профессорско-преподавательского состава, сотрудники управления и студенчество. Также конференцию посетил врио заместителя главы Тамбовской области Николай Федосеенков.

По итогам тайного голосования большинство голосов было отдано за действующего ректора Михаила Краснянского. В своей речи он поблагодарил коллектив за доверие и обозначил приоритеты на новый пятилетний срок. Главными задачами ректор назвал развитие научных и образовательных направлений, ориентированных на запросы региональной экономики, а также реализацию стратегических инициатив, соответствующих курсу на технологическое лидерство, озвученному президентом России Владимиром Путиным.

Таким образом, ТГТУ продолжит движение в направлении укрепления позиций как ведущего инженерно-технического вуза региона с акцентом на интеграцию науки, образования и промышленности.
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