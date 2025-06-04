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«Атом правовой мысли»: в Тамбове прошли Чичеринские чтения

Сегодня, 09:07
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«Атом правовой мысли»: в Тамбове прошли Чичеринские чтенияВ Тамбове открылась пятая Всероссийская научная конференция «Чичеринские чтения», собравшая ведущих юристов, учёных и студентов со всей страны. В этом году форум получил название «Атом Чичерина», символизируя значимость фигуры философа и правоведа как идейного ядра, вокруг которого формируются гуманитарные и юридические дискуссии.

По словам профессора Анатолия Ковлера, образ «атома» точно отражает суть мероприятия: Борис Чичерин остаётся притягательной интеллектуальной фигурой, способной объединять поколения исследователей и вдохновлять на осмысление современной реальности сквозь призму правовой мысли XIX столетия.

Среди участников — председатель областного суда Наталия Бурашникова, профессор МГУ Геннадий Есаков, заместитель главного редактора журнала «Российская юстиция» Елена Поворова и другие признанные специалисты. Особый интерес вызвало выступление Геннадия Есакова, прибывшего в Тамбов ночным поездом по маршруту, проложенному при участии самого Чичерина. По признанию профессора, поездка по старинной ветке с характерным стуком колёс напомнила ему атмосферу эпохи девятнадцатого века.

В своей лекции «Б. Н. Чичерин и А. Ф. Кони: как профессор и студент стали единомышленниками» Есаков раскрыл влияние Чичерина на формирование взглядов выдающегося юриста Анатолия Кони, подчеркнув преемственность правовых идей.

Уже второй год подряд в рамках конференции проходят открытые лекции, интерес к которым проявляют не только студенты, но и широкая публика. Врио заместителя главы региона Николай Федосеенков назвал чтения «живым симбиозом научной мысли» и подчеркнул, что конференция подтверждает масштаб значения чичериновского наследия для всей страны.

«Интерес к Чичерину выходит за пределы Тамбова — он жив в научных кругах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Мы хотим, чтобы конференция развивалась и становилась местом встречи молодых и опытных исследователей», — отметил Федосеенков.

Форум стартовал с церемонии награждения победителей регионального этапа олимпиады «Умницы и умники». Как рассказала Наталия Бурашникова, финальные задания были посвящены истории семьи Чичериных и их вкладу в развитие российской государственности.

Открытие образовательной части конференции ознаменовалось лекцией Анатолия Ковлера о влиянии окружения на становление Чичерина как учёного. Завершился насыщенный день экскурсией в дом-музей Чичерина — символическое место, где история тесно переплетается с настоящим.

Фото: Вадим Панов
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«Атом правовой мысли»: в Тамбове прошли Чичеринские чтения

Сегодня, 09:07
0
В Тамбове открылась пятая Всероссийская научная конференция «Чичеринские чтения», собравшая ведущих юристов, учёных и студентов со всей страны. В этом году форум получил название «Атом Чичерина», символизируя значимость фигуры философа и правоведа как идейного ядра, вокруг которого формируются

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