Тамбовская область взяла девять золотых медалей на агровыставке «Золотая осень — 2025»
Вчера, 14:23
Тамбовская область вновь подтвердила статус одного из лидеров российского агропрома — на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025» регион завоевал девять золотых медалей в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции».
Высокими наградами отмечены хлеб ржано-пшеничный «Губернский» и батон «Тамбовский» Тамбовского хлебокомбината, овощи «Атлет», «Акдениз» и салат «Афицион» предприятия «Тепличный», а также растительное масло и колбаса «Сервелат банкетный» компании «Экоойл». Две золотые медали получил Научно-производственный центр «Агропищепром» — за инновационные сорта хлеба «Банановый» и «Облепиховый», произведённые без консервантов и сохраняющие свежесть в течение недели.
Стенд Тамбовской области, посвящённый наследию великого селекционера Ивана Мичурина, был отмечен дипломом «Гран-при за вклад в развитие выставки».
Экспозицию региона посетили заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Оксана Лут и полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев.
Как отметил глава региона Евгений Первышов, цифровизация становится ключевым направлением развития агропромышленного комплекса Тамбовской области:
«В АПК региона уже применяются технологии спутникового позиционирования, мониторинга техники и качества работ, беспилотные системы, проекты “Умный сад”, “Умные теплицы”, “Точное животноводство”. Мы внедряем роботизацию и точное земледелие, а наши компании создают современные решения в сфере агро-IT».
По итогам выставки заключено шесть соглашений, среди которых — проект строительства зернового комплекса мощностью до 500 тыс. тонн в год и объёмом инвестиций 452 млн руб.
Для Тамбовской области участие в «Золотой осени» стало не просто поводом для гордости, но и площадкой для укрепления позиций региона на карте продовольственной безопасности страны.
Фото: правительство Тамбовской области
